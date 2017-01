Sverige krossade Finland i VM-premiären

FAKTA

Sverige–Finland 8–2 (5–1)

Målen: 1–0 (4) Erik Pettersson (Daniel Berlin), 2–0 (10) Adam Gilljam (Per Hellmyrs), 3–0 (24) Erik Pettersson, straff, 4–0 (28) David Pizzoni-Elving (Per Hellmyrs), hörna, 5–0 (38) Daniel Mossberg (Patrik Nilsson), 5–1 (41) Markus Kumpuoja, 5–2 (56) Ville Aaltonen (Ilari Moisala), hörna, 6–2 (71) Erik Pettersson, straff, 7–2 (73) Erik Pettersson (Daniel Mossberg), 8–2 (74) David Pizzoni-Elving (Per Hellmyrs), hörna.

Hörnor: 10–6 (6–4)

Utvisningar: Sverige 3x10, Finland 3x10.

Domare: Pontus Petersson.

Publik: 2 023.