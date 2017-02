Sponsorn lägger Johaugs avtal på is

FAKTA

4 september: Enligt Therese Johaugs version får hon salvan Trofodermin av landslagsläkaren Fredrik S Bendiksen för att behandla sina sönderbrända läppar under ett höghöjdsläger i Italien.

16 september: Johaug dopningstestas.

4 oktober: Skidstjärnan informeras av Antidoping Norge att den anabola steroiden clostebol hittats i hennes urinprov.

13 oktober: Dopningsfallet offentliggörs och skakar om hela skidvärlden. Johaug svär sig fri och Bendiksen tar på sig hela skulden och avgår. Dopningsfallet är det andra som drabbar det norska skidlandslaget på några månader. I somras stängdes Martin Johnsrud Sundby av i två månader för att ha missat dispensansökan för astmamedicin.

19 oktober: Johaug stängs av under utredning i två månader av Antidoping Norge.

29 november: Antidoping Norge föreslår att Johaug ska stängas av i 14 månader, räknat från den 18 oktober.

14 december: Besked om att förhören med Johaug och Antidoping Norge ska hållas den 25—26 januari.

16 december: Påtalenemnden i Antidoping Norge förlänger Johaugs avstängning med två månader till den 19 februari 2017.

26–27 januari: Johaug förhörs i Oslo av Norges idrottsförbund.

10 februari: Norges idrottsförbund stänger av Johaug i 13 månader, från och med den 18 oktober 2016..

13 februari: Skidföretaget Fischer bekräftar att man bryter kontraktet med Johaug.

15 februari: Johaug meddelar att hon inte tänker överklaga domen.

16 februari: Sponsorn Tag Heuer meddelar att de lägger Johaugs avtal på is, vilket gör att hon går miste om sina bonusar.