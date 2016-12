Skyttekungar visade tidig VM-form

FAKTA

Broberg/Söderhamn–Vetlanda 3–1 (2–0)

Broberg/Söderhamn: Martin Söderberg, Vadim Archipkin, Jonas Engström. Vetlanda: Daniel Johansson.

Publik: 1 098.

Sandviken–Villa-Lidköping 3–4 (3–3)

Sandviken: Mossberg Daniel, Christoffer Edlund, Ted Haraldsson. Villa–Lidköping: David Karlsson 2, Tim Persson, Daniel Andersson.

Publik: 2 016.

Sirius–TB Västerås 1–1 (1–0)

Sirius: Markus Kumpuoja. TB Västerås: Robin Andersson.

Publik: 832.

Gripen–Kalix 5–3 (1–2)

Gripen: Adam Rudell 3, Eetu Peuhkuri, Viktor Nordmark. Kalix: Johan Sundquist 2, Zjeltiakov Aleksandr.

Publik: 512.

Bollnäs–Vänersborg 4–2 (3–0)

Bollnäs: Patrik Nilsson 3, Anders Spinnars. Vänersborg: Pavel Bulatov, Olle Berglund.

Publik: 1 352.

Hammarby–Edsbyn 4–3 (1–1)

Hammarby: David Pizzoni–Elfving 2, Kalle Spjuth, Kasper Milerud. Edsbyn: Joel Wilhelmsson 2, Daniel Liw.

Publik: 2 359.

Västerås SK–Tellus 9–3 (4–0)

Västerås SK: Ted Bergström 2, Oscar Gröhn 2, Anders Bruun 2, Simon Folkesson, Mikael Olsson, Jonas Nilsson. Tellus: William Hallberg 2, Jonas Enander.

Publik: 848.

Sveriges bruttotrupp till bandy-VM

Målvakter: Andreas Bergwall, 42 år, Västerås, Joel Othén, 31 år, Sandviken, Patrik Hedberg, 28 år, Hammarby.

Backar/halvor: Andreas Westh, 39 år, Bollnäs, Per Hellmyrs, 33 år, do, Martin Johansson, 29 år, Villa Lidköping, Linus Pettersson, 29 år, Sandviken, Joakim Svensk, 25 år, Edsbyn, Hans Andersson, 34 år, do, Patrik Sjöström, 29 år, Västerås, Erik Säfström, 28 år, Neftyanik.

Mittfältare: Daniel Berlin, 29 år, Bollnäs, Jesper Eriksson, 33 år, Villa Lidköping, Daniel Mossberg, 35 år, Sandviken, Johan Löfstedt, 30 år, Vetlanda, Adam Gilljam, 26 år, Hammarby, David Pizzoni Elfving, 31 år, do, Simon Jansson, 25 år, Västerås.

Anfallare: Erik Pettersson, 21 år, Sandviken, Christoffer Edlund, 29 år, do, David Karlsson, 35 år, Villa Lidköping,, Daniel Andersson, 33 år, do, Joakim Andersson, 23 år, Vetlanda, Christoffer Fagerström, 24 år, Neftyanik , Patrik Nilsson, 34 år, Bollnäs.

Källa: Svenska bandyförbundet