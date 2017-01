Experterna: Han ska ratas till VM

Fredric Pettersson och Emil Frend Öfors. Foto: Bildbyrån

MALMÖ. 24 timmar före VM-premiären ratas en eller två spelare ur den svenska truppen.

Det blir Fredric Pettersson och Emil Frend Öfors om experterna får bestämma.

– De får tycka precis vad de vill, säger Pettersson.

I kväll gör VM-truppen sin sista träning i Sverige.

I morgon eftermiddag landar de i Paris och några timmar senare ska en eller två spelare petas ur truppen – blott 24 timmar före fredagens premiär mot Bahrain.

Den situationen har förbundskapten Kristján Andrésson själv satt sig i genom att ta med 17 spelare. I nuläget är det till och med troligt att han åker ner med 18 spelare då Johan Jakobsson inte är helt spelklar efter sin lindriga hjärnskakning och reserven Andreas Cederholm därför ser ut att flyga med. Men i det fortsatta resonemanget utgår vi från att Jakobsson med i truppen och därför räknar vi bort Cederholm här.

En VM-trupp får bestå av max 16 spelare men man kan också välja att bara skriva in 15 för att kunna ta in fler spelare senare i VM än de två bytena som är tillåtna under turneringen.

Därför ska alltså en eller två av utespelarna placeras på läktaren.

Experterna sagt sitt

Andrésson har inte tagit beslutet ännu om han ska skriva in 15 eller 16 spelare.

Inför det pussel den färske förbundskaptenen ska lägga frågade Sportbladet åtta av våra främsta experter vem/vilka de tycker ska ratas.

Fem av dem tycker att bara 15 spelare ska skrivas in.

Flest röster får Fredric Pettersson .

– Det är inget som förvånar. Jag har väl kommit in sist här men gjorde det bra i EM-kvalet, säger den väldige linjespelaren.

Blir du besviken på att de tycker så?

– De får tycka precis vad de vill.

Den andre som hänger löst, menar experterna, är vänsterkantens Emil Frend Öfors .

Radiosportens Magnus Wislander sticker dock ut lite då han svarar Jesper Konradsson och Jesper Nielsen. Den sistnämnde vill han vänta med att skriva in enbart för att denne varit sjuk och missat alla tre träningslandskamperna.

”Grundplanen ligger kvar”

Andrésson om experternas ”val”:

– Bra att det är lite spekulationer kring det. Sedan är det deras spekulationer.

Men experterna kommer inte att få som de vill. Det står nämligen nu klart att Andrésson bestämt sig för att skriva in alla de fyra mittsexor/försvarsspecialister han lite överraskande tog ut bland de 17, förutsatt att Nielsen blir frisk och det blir han. PSG-stjärnan tränar för fullt nu.

När Staffan Olsson och Ola Lindgren var förbundskaptener hade de också ofta med en extra spelare till mästerskapen men valde under slutet av sin förbundskaptenstid att spika trupperna tidigt.

Kan det vara en nackdel att hålla flera spelare ovetande in i det sista, Kristján Andrésson?

– Jag har inte upplevt att det varit någon otrygghet i gruppen. Jag vill hålla i gång så många som möjligt. Jag sa till dem när vi samlades att jag har en hyfsat klar bild av hur jag vill att det ska vara. Det har inte handlat om att de skulle komma hit och konkurrera ut varandra. De ska vara sig själva och göra det de är bra på.

Har spelarnas insatser i matcherna förändrat din grundplan?

– Nej, den ligger kvar så länge Johan och Jesper blir friska.

Då alla fyra mittsexorna ska skrivas in talar mycket för att Emil Frend Öfors sätts på VM-läktaren. Om bara 15 skrivs in får han troligen sällskap av Philip Stenmalm. Men det är undertecknads spekulation.