Mattias Ekström kan bli historisk

Foto: Lennart Pettersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Efter tre raka segrar vill Mattias Ekström skriva historia.

Han vill vinna fyra VM-deltävlingar i rad.

– Det har ingen annan gjort, säger han.

Den regerande världsmästaren har haft en fantastisk inledning på säsongen. Han vann premiären i Barcelona, följde upp med en seger i Portugal och vann även på Hockenheimring förra helgen.

Nu reser VM i rallycross vidare till Belgien och svensken som leder VM med 16 poäng jagar ännu en seger.

– Förra året var tävlingshelgen i Belgien en av de bästa på hela säsongen och under vintern har vi testat där vid två tillfällen. De är kul att köra där, det är en bra bana och människorna är snälla. Jag trivs där, men jag är väldigt ödmjuk inför uppgiften, säger Ekström till Sportbladet.

”Tar en stund att få till bilen”

Även om han har vunnit tre deltävlingar så har inte säsongsstarten varit perfekt. Ekström har inte hittat rätt under fredagarna och han har inte övertygat under lördagens kval. Däremot har han gjort allt rätt under söndagarna.

– Vi har hela tiden försökt att vrida ur max ur vårt material och det som vi har haft hittills är det som bygger på vårt team. Vi har inte sett något av vårt samarbete med Audi än. Vi har kommit närmare gränsen för vad som går med människa och bil och när vi träffar rätt blir det riktigt bra, men vi gör det ligger vi lite efter våra konkurrenter, säger snart 39-årige Mattias Ekström .

– Det tar en liten stund att få till bilen så som jag vill ha den, så att jag trivs i den. Sedan måste jag erkänna att jag har svårt att prestera max när jag inte känner någon press, tidigare under min karriär kunde jag vara nervös för en träning, nu krävs det nästan att det är allvar för att jag ska komma upp till hundra procent. Jag har blivit äldre. Jag orkar inte tända till för en träning eller ett förkval, det är inte full fokus. Men när jag hamnar i en dålig situation, som kan vara självförvållad, blir det en utmaning och då kommer tävlingsmänniskan fram igen.

Tre segrar på tre race. Vad tycker du om din start på säsongen?

– Den är bra, men det är nio deltävlingar kvar. Resan till ett eventuellt mästerskap är gigantisk och det går inte ens att tänka den tanken än. Det gäller att ta ut max ur bilarna varje helg och fokusera fullt på det som händer just nu. Allt annat kommer så småningom.