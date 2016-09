C-J Björk: Det är rookiens år i NFL

”Don’t go tippy toeing up to the pool and stick your big toe in to see if it’s cold, just JUMP IN”.

Orden var Dallas Cowboys legendariske head coach Bill Parcells. Och de var adresserade till lagets första års-spelare – rookies.

Fritt översatt: ”Trippa inte fram till poolen och doppa stortån, utan HOPPA I”. Detta sagt med tillhörande gester och rörelser.

En minnesvärd och intressant upplevelse.

På den tiden var livet som rookie helt skilt för hur det ser ut idag. Då var det sist in måste bevisa sig mest. Det var kutym att man fick bida sin tid och lära sig bakom veteraner. Visst fanns det undantag även då, men mest på grund av skador.

Idag är ser det helt annorlunda ut.

Det gäller att prestera på plan

Hajpen startar redan i samband med draften som nuförtiden blivit en riktig cirkus. Och tidigt draftade rookies vet sitt värde. De säljer mer supporterprylar och biljetter, och med glimrande collegekarriärer bakom sig hoppas givetvis organisationerna på att de får en blivande superstjärna. Vilket bidrar till att rookies i många fall kan få större och fetare kontrakt, med bättre säkerhet än veteraner, samt garantier att de ska spela från start. Och de väntar ofta med att komma till träningscampen, så kallad ”camp hold outs”, tills de fått det kontrakt de vill ha. Det är givetvis inte de själva som tagit fram den strategin, utan främst agenter som vill mjölka ut situationen.

Det är ju inte det bästa sättet att presentera sig för ett nytt lag, och kan lätt sprida dålig stämning. Och då gäller det att prestera på planen.

I dag räds inte heller lagen att starta en rookie ifall de konkurrerar ut en veteran, med detta sagt, inte vilken veteran som helst – ”de pengar som är investerade ska finnas på plan”, hörde jag en person inom Cowboys organisation säga en gång.

Och just i Cowboys såg vi ett bra rookieexempel premiärhelgen där Dak Prescott gick rakt i elden. I skadade Tony Romos frånvaro grep Prescott chansen med båda händerna. Prescott passade för 227 yards och hade bara en interception i en knapp förlust mot New York Giants. Prescott som draftades först i fjärde rundan tas emot som en hjälte av fansen, och känns som en uppgradering jämfört med den fysiskt sköra Romo.

Efter Rams flytt från St Louis är fotbollen tillbaka i Los Angeles, och hajpen kring laget är stort. Och spelaren på allas läppar är Jared Goff, quarterbacken som draftades först av alla 2016. Tro mig, det är stor skillnad på att draftas i förstarundan i Los Angeles mot St Louis. Det är en betydligt större scen och alla förväntar sig att Goff ska leda laget till framgång.

Men ännu så länge är guldkalven inte ens på planen, utan hålls utanför laget av head coachen Jeff Fisher. I fredags meddelade Fisher dock att Goff uppgraderats från tredjeval till back up. Dock behåller Case Keenum jobbet som etta trots att laget blev nollat (0–28) i premiären mot San Fransisco 49ers. Om man tittar på produktionen inför säsongen var Keenum den bättre QB:n. Så jag tycker nog att Fisher gjorde rätt val. Frågan är om han har ”bollar” nog att starta Keenum om de fortsätter att förlora? Trycket att se Goff är hårt från organisationen, media och fans. Men skulle Keenum och Rams torska även helgens möte med Seattle Seahawks, tror jag fansen får sin önskan igenom och Goff startar vecka 3.

Men Fishers främsta huvudvärk i dagsläget är nog istället hur han ska få i gång Todd Gurley. Om inte den stjärnstarka runningbacken går på alla cylindrar lär lagmaskineriet fortsätta att hacka. Och då spelar det ingen roll vem Fisher väljer som quarterback.

En rookie som tvärtemot Goff fått chansen tidigare än förväntat är Carson Wentz. Draftad av Philadelphia Eagles var han beredd att bida sin tid. Men tack vare en rejäl snurr i QB-tombolan kom chansen snabbare än Wentz eller någon annan anat.

För när Minnesota Vikings Teddy Bridgewater blev skadad, bytte de snabbt till sig Philadelphias quarterback Sam Bradford. Och vips var rookien Wentz Eagles etta. Han tackade för förtroendet med att leverera 22 passningar för 278 yards i segermatchen mot Cleveland Browns (29–10).

Snacka om en rookie som lever upp till hajpen.

Avslutningsvis vill jag flagga lite extra för söndagens möte Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals.

Det är två bittra divisionsrivaler som ställs mot varandra. Jag minns den hätska stämningen lagen emellan möten när jag tillhörde Bengals organisation. Och den brukade alltid visa sig ute på planen.

Vi snackar om rent skärt hat.



