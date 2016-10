Tom Brady är tillbaka efter fyra veckors avstängning och precis som förra säsongen är han förbannad på exakt samma person, Roger Goodell, eller ”The Comissioner” som han kallas. För er som mot förmodan inte känner till anledningen till detta drar jag en kort resume av ”Deflategate”. Patriots anklagades 2015 för att ha tömt bollarna på luft, för att ge Brady en fördel under AFC Championship-matchen mot Indianapolis Colts. Brady klarade sig utan påföljd förra säsongen på grund av en överklagan, men nu fick Goodell till slut igenom avstängningen.

Fjolårssäsongen gick en arg Brady loss på AFC med ett record på 12-4, och förlorade till slut i slutspelet i AFC Championship mot det Denver Broncos som sedan gick och vann Super Bowl 50 mot Carolina Panthers.

Nu är Brady ännu mer förbannad. Det som vi är på väg att bevittna kommer inte bli vackert. Du behöver inte ge Patriots någon morot för att vinna normalt sett, men nu har Roger Goodell skapat ett riktigt monster.

Citat av två av ligans defensiva coacher:

”Thanks to Roger Goodell, Tom brady is going to kill us all”.

“This Tom Brady scares the shit out of me”.

Även Nincovich tillbaka

Det är inte bara Brady som är tillbaka i truppen för Patriots vecka fem. Rob Nincovich, som också varit avstängd i fyra matcher, är tillbaka. Ninkovich, som var lagkapten under 2015, kommer ge stabilitet och trygghet tillbaka till New Englands försvar som, trots en 3-1-inledning, sett lite skakigt ut. Rob Gronkowski ,som har varit med i två veckor nu men främst agerat som blockerande TE, är på bättringsvägen och får tillbaka sin allra bästa vän i Tom Brady. Det är med en smula skräckblandad förtjusning som jag väntar på Kickoff på FirstEnergy Stadium i Cleveland, där Patriots ska gästa Browns. Ett Browns som inte riktigt har fått den start de hade önskat, med ett record på 0-4 under Hue Jackson som gör sitt första år där sen flytten från Bengals.

Jag säger inte att Patriots kommer gå obesegrade från och med nu, och att Brady kommer ta emot Lombardi Trophy från Goodell i början av februari på NRG Stadium i Houston. Det jag säger är att det kommer bli en jäkla resa att bevittna, och för att citera den gamle Terrell Owens: ”Get your pop-corn ready”. Patriots rider alltid på känslan av att alla hatar dem. Det stärker dem. Nu är känslan av att det är vi mot rubb ännu starkare.

Och så får jag väl passa på att göra avkall på mitt tips inför säsongen. Cardinals var en ”bold prediction” som ser ut att vara ganska långt ifrån att slå in. Efter en extremt knackig inledning, och nu hjärnskakning på Carson Palmer, ser de inte ut att dra det längsta strået i NFC. Nu sneglar jag i stället på Vikings och Eagles. Framför allt Eagles, som visat upp ett oerhört starkt försvar.