Björk: ”Han spelar sitt livs fotboll”

CJ Björk rankar NFL:s bästa försvar

1) Minnesota Vikings

Det försvar som släppt in minst poäng i ligan visar vecka in och vecka ut att de är helt outtröttliga när det gäller att jaga motståndarnas anfall. Speciellt i att skapa turnovers, de ligger tvåa i denna kolumn med 12 stycken (7 interceptions och 5 fumbles).

2) Seattle Seahawks

Legion of Boom lever än, med 4–1 som record och med bra kontroll på NFC West har de minst sagt sitt försvar att tacka. Leder i kolumnen minst tillåtna yards.

3) Philadelphia Eagles

Med minst tillåtna yards genom luften hamnar Eagles på tredje plats. Kommer bli spännande och följa detta Eagles försvar ledda av DC Jim Schwartz som gör sitt första år med Philadelphia.

4) Denver Broncos

Wade Phillips är en av de absolut bästa försvarskoordinatorerna i ligan, om inte den bästa. Denvers försvar inledde säsongen riktigt bra, och det såg ut att bli ännu ett lika dominant år som i fjol då de vann Super Bowl, men med skador på bland annat DeMarcus Ware så har de inte riktigt sett fullt så giftiga ut.

5) Arizona Cardinals

Ett snabbt och aggressivt försvar har skapat allra flest Turnovers med hela 14 stycken (9 interceptions och 5 fumbles). Men dock så har de ett anfall som har lämnat över bollen tio gånger. Så deras differens takeaways kontra giveaways landar endast på +4 medan Vikings ligger på topp med en diff på +11!