Björk: Inte lätt att vara ett Bills-fan

NFL:s längsta pågående slutspelstorkor

1) Buffalo Bills, 1999 AFC Wild Card Playoffs, 16 år sen.

Den enda stället där Bills kommer på första plats är denna kanske inte fullt så hederssamma lista.

Med väldigt tuffa år bakom sig så hoppas jag faktiskt på att Bills äntligen kan få beträda fotbollsplanen även i januari/februari.

2) Oakland Raiders, Super Bowl XXXVII, 13 år sen.

Under 2002 års säsong spelade Raiders riktigt bra boll, med 11–5 i ryggsäcken från grundserien tog de sig vidare genom slutspelet och mötte Tampa Bay Buccaneers i SB 37, där åkte man på torsk med 48–21 och sedan har de inte sett skymten av slutspel. Ett lag dock som under Jack Del Rio just nu leder AFC West (5–2), och ser ut att vara ett lag som kan ta sig till slutspel.

3) Cleveland Browns, 2002 AFC Wild Card Playoffs, 13 år sen.

Det här är laget som konstant hittar nya sätt att förlora på, det är snudd på fascinerande faktiskt.

Trots att de alltid har "förtur" i draften så lyckas de aldrig riktigt hitta rätt spelare, och framförallt inte på QB- positionen. Efter en 0–7 inledning kommer de inte gå till slutspel i år heller.

4) Los Angeles/St Louis Rams, 2004 NFC Divisional Playoffs, 11 år sen.

"The Greatest show on turf" var ett smeknamn Rams hade under åren då de var på topp, vinst i SB 34 1999, för att sedan visa sig i slutspel varje år fram till 2004. Sedan dess har det varit mörkt på den fronten. I år har de hittills skrapat ihop tre segrar och fyra förluster, och har Cardinals och Seahawks framför sig i jakten på att vinna NFC West för att gå till slutspel. Möjligt? Absolut! Troligt? Icke!

5) Jacksonville Jaguars, 2007 AFC Divisional Playoffs, 8 år sen.

1995 var året då NFL utökades från 30 till 32 lag, Jaguars var ett av lagen och Carolina Panthers det andra.

Sedan dess har Jags visat sig i slutspelet hela sex gånger, dock med föga framgång. Nu i vecka 8 är de 2–5 och slutspelet är väldigt långt bort. 2020?

Sammanställning: Carl-Johan Björk