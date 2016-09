"Måste vara som en gås"

4 frågor till Frida Nordstrand

Vilket är ditt bästa råd till en femtonåring som vill jobba med sport i tv?

Hitta rätt folk att ta hjälp av och säg jag skulle vilka göra det här, vad säger ni om det? och sedan absolut inte nöja sig med ett nej. Och formas inte så mycket av vad folk vill att man ska göra utan hitta sin form och sätt. Fnula lite på vad din styrka är och vad kan jag tillföra. Låt det ta lite och känn inte någon stress och ha inte så mycket prestige. Hitta den här personen som säger vettiga saker, men framför allt lite mindre "duktig flicka" och lite mera gås när det gäller alla som ska tycka och forma.

Vilken sändning är du mest nöjd med?

Oj. Någonstans är det väl säkert första Champions League-matchen. Då visste man ju ingenting och bara tog massa Barcelonaspelare till höger och vänster och man visste inte om det var okej eller man gjorde rätt. Men det var en jäkligt kul upplevelse. När jag åkte från en Champions League-final till Formel 1 utan att sova och fick åka helikopter för att hinna var också ganska häftigt. När man måste maxa. Sedan gillar jag när det knasar sig och blir lite fel och man får rädda upp det. Det finns en biljard exempel på det. Min andra Formel 1-sändning fungerade ingen teknik, ingenting. Dessutom spöregnade det och var helt kaos. Kameramannen fick stå och sparka mig på smalbenet när jag skulle på:a och aw:a, men i sändningen såg man ingenting av det.

Vilken är världens bästa tv-sportsändning?

Superbowl och finaler i CL, EM, VM, OS osv är ju ofta pampigt och coolt men jag gillar när man får med mycket äkta känslor och lite behind the scenes. Det är så vi har försökt jobba med OS t ex, att lyfta både prestationerna och personerna som utför dem, och alla de mänskor som sliter bakom de här personerna, för att göra drömmen möjlig.

Vilket är världens bästa tv-program?

– Jag tittar sällan på något annat än sport. Det är kul när man är i Spanien eller Italien och sätter på tv:n ett på natten och det fortfarande pågår en lajvdebatt om sport där alla sitter och skriker i munnen på varandra och är superhetsiga. Jag gillar det nördiga.