Zachrisson drar sig ur Ryder Cup: ”Varit hårt”

På fredag börjar den klassiska golfturneringen Ryder Cup, där USA:s bästa golfspelare ställs mot Europas bästa.

Tävlingen sänds i Viasat Golf, men hoppas någon att höra på Göran Zachrissons stämma är det läge att bli besviken.

78-åringen har under två veckor lidit av ryggskott. Han hoppades in i det sista på att kunna resa till Minnesota där tävlingen spelas, men tvingas nu att kasta in handduken.

– Jag har haft så ont. Jag trodde att det skulle bli klart men det har inte hunnit läka. Det blir för långa resor, för långa sändningar och risken finns att jag blir ännu sjukare om jag utsätter mig för det, säger Zachrisson till Sportbladet.

”Varit hårt”

Zachrisson, som varit golfjournalist i över 50 år, har kontrakt med Viasat fram till årsskiftet.

Om Ryder Cup skulle varit det sista han gör i tv-rutan vet han inte. Viasat har utöver Ryder Cup rättigheter till Europa-Touren, som fortgår fram till mitten av november.

Han medger att det känns att slutet är nära.

– Det har onekligen föresvävat mig, säger han.

Kommenterar du Europatouren i höst?

– Jag vet faktiskt inte. Det första jag måste göra är att bli av med det här. Mer än två veckor har gått med väldiga smärtor. Det gör ont och jag blir trött, och det är inte något bra. Det har varit jädrigt hårt.

”Väldigt egendomligt”

Zachrisson tar dock hela situationen med en klackspark.

– Jag får ju faktiskt... jag måste titta på det hela så här; Jag har hållit på med det här i 50 år och det har aldrig hänt att jag drar mig ur på grund av skada eller sjukdom. Men det är väldigt egendomligt att jag måste dra mig ur på grund av ryggen. Det är ju väldigt sällan någon kommenterar med ryggen, skrattar han.

Viasats sportchef Per Nunstedt kommenterar på kanalens hemsida:

– Det viktigaste är Görans hälsa och att han får lugn och ro att krya på sig. Vi löser den här här tävlingen på ett fint sätt med våra övriga medarbetare.