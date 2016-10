Så här är vi inte vana vid att se Usain Bolt...

Bilderna som dyker upp vid den här tiden brukar vara lika klassiska varje år.

Bayern Münchens storlag i fotboll besöker en av de traditionella oktoberfesterna i München och a l l a – spelare, ledare, spelarfruar – klär upp sig i typisk klädedräkt.

Premiär för Ancelotti

Tidigare år har det varit oväntat att se Pep Guardiola med ett ölglas i handen och med lederhosen på.

I helgen var det premiär för Carlo Ancelotti som Bayern München-tränare på oktoberfesten – i lederhosen.

Trots bara 1-1 hemma på Allianz Arena (inför 75 000 åskådare) mot Köln tidigare på lördagseftermiddagen och 0-1-förlusten mot Atletico Madrid tidigare i veckan i Champions League så var det glada miner från spelare som Xabi Alonso, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Mats Hummels och Franck Ribery på bilder från festligheterna.

Fjärde året

Å andra sidan blir det aldrig trist med en annan idrottslig superstjärna i närheten.

För fjärde året i följd dök Usain Bolt upp i München för att fira Oktoberfest.

Bayern Münchens stora tillställning var ett av arrangemangen som trippla guldmedaljören från OS i Rio de Janeiro dök upp på och hälsade på fotbollsstjärnorna, bland annat österrikiska landslagets lagkapten David Alaba.

Allsång med Bolt

Senare klev även Bolt, även han i lederhosen, till stort jubel upp på scenen, tog över mikrofonen samtidigt som publiken skanderade: ”Usain Bolt!, Usain Bolt!, Usain Bolt!”

– Jag vill tacka alla. Fortsätt stötta mig. Och låt oss nu alla bli berusade i kväll…sa jamaicanen innan alla stämde upp till allsång till Queens We are the Champions.