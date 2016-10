Loserlaget ska bryta 71-årig förbannelse

Chicago Cubs är framme i World Series – finalen i Major League Baseball – för första gången sedan 1945 och med tanke på att laget pekades ut som favorit redan i våras vore det direkt felaktigt att betrakta deras bedrift som en skräll.

Men idrotten är inte alltid logisk.

Den har den klassiska klubben från norra Chicago fått erfara.

”Cubbies” har varit nära World Series flera gånger men gång på gång fått se sina drömmar krossas på olika sensationella och parodiska vis.

Det vore bekvämt att skylla på tillfälligheter och otur, men bakom alla misslyckanden finns en historia som är svår att förbise – historien om krögaren Billy Sianis och hans get, Murphy.

Den 6 oktober 1945 ville Billy Sianis ta med Murphy in på arenan Wrigley Field för att se den fjärde finalmatchen mot Detroit Tigers. Han nekades inträde med motiveringen att hans husdjur ”stinker” varpå Billy, enligt sägen, ska ha sträckt sina armar mot skyn och hamrat fast: ”Chicago Cubs kommer aldrig mer vinna World Series”.

Cubs ledde då finalserien mot Detroit Tigers med 2–1 i matcher och var på väg mot sin första ”World Series”-titel sedan 1908 men rasade i stället ihop som ett korthus.

Så föddes ”The Curse of the Billy Goat”.

Chicago Cubs har inte gått till World Series sedan dess.

Men man har, ska ni veta, haft sina chanser.

Svart katt och publiktabbe

1969 ledde man grundserien överlägset och allt talade för att man skulle bryta förbannelsen. Då, den 9 september, i bortamatchen mot New York Mets, rusade en svart katt in på planen och korsade plattan där Ron Santo stod redo att slå. ”Cubbies” avslutade sedan säsongen med 17 förluster och drömmen gick därmed i kras.

Säsongen 2003 utspelade sig nästa kapitel i den makalösa historien. Cubs ledde semifinalen mot Florida Marlins med 3–2 i matcher och hade en 3–0-ledning efter åtta innings i den sjätte och potentiellt avgörande matchen. Nu skulle det väl bara gå vägen? Icke. Floridas Luis Castillo dundrade en boll ut mot läktaren och Chicagos outfielder Moises Alou hade chans att fånga den när Cubs-supportern Steve Bartman, som satt på första bänkraden, fick hjärnsläpp, sträckte sig fram – och stoppade bollen. Cubs förlorade till slut med 3–8 och torskade förstås även den sjunde och avgörande matchen.

Tillfälligheter? Otur? Eller var det den beryktade förbannelsen som spökade?

Klart är att Chicago Cubs gjort allt i sin makt för att bryta den.

Bollen som supportern Steve Bartman slog bort såldes på auktion för 113 824 dollar och sprängdes sedan i luften inför publik.

Billy Sianis brorson, Sam, har vid åtta olika tillfällen tagit med sig en get in på arenan Wrigley Field i hopp om att bryta förbannelsen och första gången, 1973, fick geten åka limousine till arenan och vandra in på en röd matta med texten ”All is forgiven!”.

2008 gick en grekisk präst in på arenan och utförde en slags exorcism genom att kasta vigvatten vid spelarbåset.

Men det hjälpte inte.

Nytt segerrekord

Chicago Cubs fortsatte att rada upp nederlag efter nederlag och resten av USA har känt så stor sympati med lagets supportrar att klubben fått smeknamnet ”Lovable Losers”.

Men i år är man inga ”losers”.

Anförda av tränaren Joe Maddon har det unga laget levt upp till de högt ställda förväntningarna och tagit rekordmånga, 103, segrar i grundserien. Därefter har man besegrat urstarka San Fransisco Giants – laget som är det närmaste en dynasti man kan komma i dagens Major League Baseball – och nu också fullbordat bedriften genom att köra över Los Angeles Dodgers och vinna National League – sin del av ligasystemet – för 17:e gången i Cubs historia.

Nu är man framme i World Series för första gången sedan 1945.

– Helt otroligt! Staden Chicago förtjänar det här, säger stjärnan Anthony Rizzo – och visst är staden Chicago i extas.

Alla vill se de historiska World Series-matcherna på Wrigley Field och biljettpriserna har skjutit i höjden. Enligt NBC Chicago är snittpriset för en biljett motsvarande 95 000 kronor och de allra dyraste, mest exklusiva, biljetterna kostar hisnande 670 000 kronor på andrahandsförsäljning.

– Det här krossar alla tidigare rekord för World Series och jag tvivlar på att de här priserna någonsin slås i framtiden, säger Jesse Lawrence, ägaren till biljettföretaget TicketIQ, enligt Forbes.

Möter Cleveland

I natt spelades den första matchen mot Cleveland Indians i finalserien (förlust 0–6) som avgörs i bäst av sju matcher.

Åsikterna går isär kring huruvida ”The Curse of the Billy Goat” är bruten eller inte.

Räcker det att ta sig till World Series, eller måste Cubs vinna den också?

Oavsett hur det går kan säsongen 2016 sammanfattas som en triumf. Även om ”Cubbies” förlorar kommer de att vara vinnare.

