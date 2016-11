De stödjer Clinton

Tennislegendaren som länge kämpat för jämlikhet inom sporten har under våren rest med Hillary Clinton som del i hennes kampanj.

Abby Wambach har gjort fler mål landslagsmål än någon annan spelare någonsin, på både herr- och damsidan. Hon är även en öppen Clintonsupporter. Hon lade fotbollskorna på hyllan i oktober i fjol, och några veckor senare deltog hon i Clintons kampanj i New Hampshire.

Han har bland annat skrivit att Barack Obama och Bill Clinton är de bästa presidenter han upplevt under sin livstid, men att Hillary förmodligen kommer bli ännu bättre.

De stödjer Trump

Nyligen sade dock Trump inför en folkmassa i New Hampshire att Brady ringt upp och berättat att han lagt sin röst på den republikanske kandidaten.

New England Patriots storstjärna sade efter en träning förra hösten att han hoppades att Donald Trump skulle bli president, men tog senare tillbaka vad han sagt och menade att Trump var hans vän och att han stödjer alla sina vänner.

Tyson är en Trumpsupporter och har i bland annat intervju med the Daily Beast uttalat sitt stöd för den repubilkanska kandidaten:

Mike Ditka, 77, amerikansk fotboll

1985 coachade han Chicago Bears till Super Bowl och tre år senare valdes Ditka in som förste tight end någonsin in i den amerikanska fotbollens Hall of Fame.

Till Fox News har NFL-legendaren förklarat varför han röstar på Donald Trump:

“Politisk korrekthet kommer döda oss. Amerika är Amerika. Vi blev inte stora för att vi var politiskt korrekta utan för att vi var tvungna att ta svåra beslut genom historien”.