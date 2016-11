Vill förlänga med succétränaren

LÄS OCKSÅ Brynäs fick revansch mot Leksand Brynäs fick revansch i rivalmötet med Leksand. Förlust 1–3 i Gavlerinken senaste vändes till 4–1-seger i Tegera Arena.

Thomas Berglund var nöjd med den första och tredje perioden:

– Men i andra perioden tar Leksand över matchen och vi är illa ute. 2–1-målet vi får är väldigt psykologiskt viktigt även om vi inte är värda det. Vi kan spela lite på det i tredje perioden där vi även får 3–1 tidigt, säger han.

Segern betyder att Brynäs är femma i tabellen och hakar på topplagen.

Tog över när Jonsson fick sparken

– Offensivt har vi ett ruggigt intressant lag. Utmaningen är att klara av defensiven på ett bra sätt. Framåt kommer vi att skapa chanser och göra mål, säger Berglund.

Han tog över Brynäs för snart två år sedan, i januari 2015, då Tommy Jonsson fick sparken.

Tvåårskontrakt går ut efter den här säsongen och Brynäs sportchef Stefan Bengtzén gör ingen hemlighet av att han gärna vill ha kvar sin huvudtränare några år till:

– Vi håller på med något intressant i föreningen, där vi vill framåt och uppåt. Då är det en viktigt detalj att få med ”Bulan” på den resan, säger Bengtzén.

Är Brynäs huvudalternativ

Under landslagsuppehållet hade Bengtzén ett första snack med Berglund om framtiden:

– Jag tyckte han var positiv. So far, so good, men mer kan jag inte säga nu. Vi har öppnat dialogen och jag tycker det finns goda möjligheter att han blir kvar.

Han är ert huvudalternativ?

– Ja. Vi är nöjda med vad han har gjort.

Berglund själv vill inte säga så mycket:

– Vi har en dialog och så får vi ta det därifrån.

Lockar det att vara kvar och bygga vidare?

— Jo, men det är klart. Jag tycker allt har varit kanonbra. Allt från arbetskamrater till drivet i stan som finns runt hockeyn. Det är helt klart ett alternativ att vara kvar i Brynäs, säger Berglund. LÄS OCKSÅ Abrahamsson: Ser inget nytt Leksandsmirakel