SHL-stjärnan straffas i efterhand för diving

Christer Lärkings anmälan: "I matchen 161111 HV71-Växjö så skall Sundh lyfta ut pucken och Växjöspelaren Platt kommer in från sidan. I samband med det så viftar Sundh upp klubban mot Platt. Platt förstärker situationen genom att ta sig för ansiktet och slänger sig på isen."

Geoff Platts yttrande: "No doubt it hits me square in the visor. First shot is much more clear than the reply as Pallola is in the way. There was a mark on my visor as a result of the high stick. As for my reaction, what is the appropriate way to react to a weapon (stick) violently coming at the most exposed (eyes) and extremely important part of my body? My expectation as I enter that battle is that his stick stays below his waist as per normal follow through, so for me to react in this matter, it’s simply a defence mechanism to minimize impact of my face and head which might have prevented me from sustaining a more serious injury."

Disciplinnämndens bedömning: "Genom filmsekvensen är det klarlagt att Geoff Platt gjort sig skyldig till diving såsom påstås i anmälan. Nämnden anser att den är av sådan art att den bör leda till bestraffning i form av ett måttligt bötesstraff."