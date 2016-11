Nilsson: ”Det blir en helårseffekt 2017”

Den konkreta nyheten i dag handlar om att Fabege ökar ägandet i Friends Arena.

Fastighetsbolaget förvärvar Solna stads, Peabs och Jernhusens andelar i Arenabolaget och ökar innehavet i fotbollens nationalarena till 66,7 procent.

Svenska Fotbollförbundet äger 22,2 procent och Cooperante, som representeras av förbundet, 11,1 procent (totalt 33 procent).

Under SvFF:s Representantskapsmöte i Stockholm tog ordföranden Karl-Erik Nilsson upp affären och efteråt fick Sportbladet möjligheten att ställa frågor.

– Det här görs av flera skäl men framför allt för att få en bättre driftsekonomi på arenan. Det innebär att vi tillförs kapital och samtidigt blir Arenabolaget av med en del dyra kapitalkostnader. Sedan blir det naturligtvis en smidigare hantering med två ägare än med fem ägare, säger Karl-Erik Nilsson.

”Väsentlig resultatförbättring”

Hur mycket Fabege betalar är hemligt men klart är att det görs en nyemission på 400 miljoner kronor som SvFF inte är en del av.

– Men det nya kapitalet används till att betala leasingavtal och lån vilket innebär att vi får ner räntekostnader och kapitalkostnader, säger Karl-Erik Nilsson.

I fjol gick Friends med över 200 miljoner kronor i förlust, och enligt Fabeges vd Christian Hermelin blir det en liknande förlust i år. Sedan ska det vända, hävdar han.

– Nästa år väntas en väsentlig resultatförbättring, säger Christian Hermelin till Nyhetsbyrån Direkt.

”Sitter väldigt tryggt”

Karl-Erik Nilsson är inne på samma linje, det är 2017 det vänder.

– Det blir en helårseffekt 2017, det är då vi först ser hela vidden av det här, säger Karl-Erik Nilsson.

Samtidigt blir det en ägare som får väldigt mycket att säga till om (Fabege)? Ni sitter i knäet där.

– Vi sitter väldigt tryggt skulle jag säga. Det är det fina med det här. När det gäller utvecklingsarbetet och framtida satsningar kring arenan har Fabege signalerat att där ska vi ha lika inflytande. Poängen är att Fabege tar ett större ansvar för driftsunderskottet.

Och de har lovat att ni får lika mycket att säga till om?

– Ja därför att de också är måna om att oss då vi är en arrangör som har lite pejl på det här med att arrangera evenemang i arenan. Vi har en helt annan kunskap om hur arenan fungerar i daglig verksamhet. Det faktum att det är en nationalarena i fotboll gör att Fabege är intresserade av att vi är med för att driva utvecklingsfrågorna kring arenan. Det känns bra, säger Karl Erik Nilsson.

Just nu finns cirka tio evenemang inbokade på Friends, plus Europa League-finalen i maj, Sveriges landskamper och AIK:s allsvenska matcher. Både landskamperna och AIK:s matcher tappade publik under 2016.

Fabege är även AIK:s största enskilda ägare med 18,5 procent av aktierna, och enligt VD:n Christian Hermelin väntar hårt jobb med Friends men inte bara fokus på de stora evenemangen:

– Det gäller att jobba långsiktigt, och det tar ett par år innan det säkert är uppe i sin fulla potential. Nu skapar vi förutsättningar för att jobba med de långsiktiga frågorna, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.