Grossmann hyllar klassen på SHL













ÖREBRO. Tolv säsonger i Nordamerika och 623 NHL-matcher.

Ändå ser Nicklas Grossmann det som en stor utmaning att komma hem till SHL.

– Det är en väldigt bra liga med väldigt många bra spelare, säger 31-åringen.

På torsdagseftermiddagen skrev han kontrakt.

På fredagsförmiddagen gjorde han sin första träning.

På lördagskvällen spelade Nicklas Grossmann sin första match.

– Det var annorlunda, inget snack om saken. Men det handlar fortfarande om hockey och jag försökte göra det jag är bra på, säger Grossmann.

"Ligan har utvecklats"

Jättelika Nicklas Grossmann var uppsatt som sjunde back när Örebro mötte HV71 hemma – men Örebro roterade i backparen och Grossmann noterades för 13,22 i speltid, en tackling och inget baklängesmål vid 3–0-förlusten.

– Skillnaden mot NHL är att det är mer tålmodigt spel, mer yta att täcka av också naturligtvis med den större rinken och mer öppet spel öst-väst i stället för nord-syd. Ligan har utvecklats med väldigt bra spelkvalité och många individuellt skickliga spelare.

Många tycker annars att standarden och underhållningen blivit sämre, men det håller du inte med om?

– Det är en bra liga, det är inget snack om saken. Den är jämn och det finns inga lätta matcher.

Nicklas Grossmann hyllar också inramningen i nya hemmahallen Behrn Arena.

– Jag har hört ryktet om Sveriges bästa publik och det lever de upp till. Det är häftigt ös från nedsläpp till slutsignal.

Missnöjd med behandlingen

Gnesta-sonen har gjort en säsong i den högsta svenska ligan tidigare, det var med ungdomsklubben Södertälje säsongen 2004-2005 då serien hette elitserien.

Sedan dess har det bland annat blivit spel med Dallas Stars, Philadelphia Flyers, Arizona Coyotes och Calgary Flames i NHL.

Inför den här säsongen spelade Nicklas Grossmann till sig ett kontrakt med Calgary Flames via try out, men det blev tre av 15 matcher innan kontraktet bröts.

– Det är väl typ fyra av 80 som lyckas spela till sig ett kontrakt på det sättet. Så jag var ganska säker på att få spela hela säsongen, men jag tycker att jag fick för få chanser att visa vad jag går för.

Varför hade den kanadensiska klubben så lite tålamod?

– Den frågan du ställer är precis på pricken. Det är jag inte nöjd med, jag gav allt och hade mer bensin i tanken.

Borde du inte kunnat ta en plats i en annan NHL-klubb?

– Jag tycker inte att det var värt att försöka börja om i en farmarliga, jag har gjort mina 150 matcher där. Jag ville prova något annat och ha en ny utmaning.

"Inte blyg"

Med sig till Sverige har Nicklas Grossmann en amerikansk fru och ett sju månader ungt barn.

Örebro såg ut att komma få mycket nytta av den 193 centimeter långe och 105 kilo tunge defensiva specialisten.

– Jag är beredd på att göra ett hårt jobb. Jag är inte blyg, jag kommer att ta tag i det.