Blåste alla med salt, råtthål & snabbkaffe

Så lurade ryssarna idrottsvärlden





Köpta funktionärer, mushål i väggen och snabbkaffe.

Det var tre av huvudingredienserna när Ryssland under fyra års tid blåste idrottsvärlden och dopade 1000 aktiva.

– Vi var fullt utrustade, hade kunskapen, erfarenheten och var perfekt förberedda, har chefen för dopningslaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtjenkov, vittnat om.

Det är en fullständigt osannolik historia som målas upp i Richard McLarens och Wadas dopningsrapport . Där beskriver den kanadensiske dopningsutredaren hur 1000 ryska idrottare lurade antidopningssystemet under det statligt finansierade fusk som pågick från 2011 till 2015.

”Vi var fullt utrustade”

I centrum står återigen den förre chefen för dopningslaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtjenkov . Redan i somras berättade Rodtjenkov, som fruktar för sin säkerhet och nu har flytt till USA, för New York Times om hur dopningsprov byttes ut under skidtävlingarna vid OS i Sotji 2014.

De ryska idrottarna lämnade som vanligt dopningsprov i samband med tävlingarna men hade vid det laget sedan länge också rent urin lagrat i frysar. Ryska sportministeriet ska sedan varje natt ha gett Rodtjenkov en lista på idrottare som behövde få sina prov utbytta. Proven var enbart markerade med siffror men med hjälp av bilder tagna av idrottarna själva kunde operationen påbörjas.

När han fick grönt ljus smög han, vanligtvis efter midnatt, in i ett rum bredvid labbet. Med hjälp av en person inifrån, som han förmodade tillhörde den ryska underrättelsetjänsten, byttes proverna ut genom att de langade proven genom ett litet ”råtthål” nära golvet i väggen. De rena proven ska ha kommit i allt från vällingflaskor och läskflaskor och skiftet av urinet ska ha skett inne på en toalett.

– Jag känner själv en ilska över det här som hände bakom min rygg i Sotji. Att organisationen har saboterat vår verksamhet. Man har borrat hål i laboratoriet för att kunna fuska med proverna. Det är som en dålig polisroman, säger Arne Ljungqvist, tidigare ordförande för Internationella olympiska kommitténs medicinska kommitté och därmed ansvarig för dopningstesterna under vinter-OS i Sotji 2012, till TT.

Wadas egen ritning på laboratoriet i Sotji (väggen med råtthålet förstorat). Foto: WADA

Tack vare en speciell nyckel togs locken på burkarna av, utan att förseglingen bröts, och det nya urinet med spår av dopning byttes sedan ut mot det lagrade rena.

– Vi var fullt utrustade, hade kunskapen, erfarenheten och var perfekt förberedda för Sotji. Vi var lika välfungerande som en schweizisk klocka, sa Rodtjenkov i maj.

”Han använde snabbkaffe”

I den nya rapporten framgår dessutom att Rodtjenkov använde salt och snabbkaffe för att blanda till rätt färg och konsistens på urinet, allt för att Wada inte skulle upptäcka att provet bytts ut mot ett gammalt och tidigare fruset.

– Han ändrade de rena proverna antingen genom att spä ut med vatten, tillsätta salt eller använda snabbkaffe vid behov för att matcha den specifika vikten och utseendet i det smutsiga provet, säger Richard McLaren.

Skärsåren på en av burkarna.

Under utredningen ska McLaren och hans personal testat det ryska sättet att öppna de förseglade burkarna på. De upptäckte då att metoden lämnade små skärsår på insidan av locket till burken. Spår som utredarna sedan fann på 96 burkar med b-prover som ryska idrottare lämnat under spelen. I testresultat ska också framgå att bland annat sex idrottare, varav fyra ryska guldmedaljörer från spelen i Sotji, hade orimligt höga saltnivåer i sina urinprov, två hade saltnivåer under vad som är möjligt och i två prover från två kvinnliga ryska ishockeyspelare fann man också spår av manligt DNA. Allt enligt McLaren bevis på att proverna manipulerats.

– Människor firar olympiska mästare och här sitter vi som galningar och byter ut deras urin. Jag undrar verkligen om folk förstår hur olympisk idrott är organiserad, har Grigorij Rodtjenkov sagt.

För att undvika upptäckt mutade den ryska organisationen också dopningskontrollanter som sedan varnade nationens idrottare för kommande tester. Det möjliggjorde för idrottare att använda lagrade och rena prover eller helt enkelt smuggla med urin från en vän eller kollega.

Richard McLaren skriver i sin nya rapport att de metoder Rodtjenkov utvecklade också blev praxis att använda på laboratoriet i Moskva.

Utvecklade egen cocktail

Rodtjenkov har själv sagt att minst 15 ryska medaljörer var dopade under spelen i Sotji. En av de som pekas ut är längdstjärnan Alexander Legkov som tog det bejublade guldet på den avslutande femmilen före två landsmän.

Enligt Rodtjenkovs vittnesmål ska han personligen ha försett idrottare med dopningspreparat. Han berättar bland annat om hur han utvecklade en cocktail med tre olika förbjudna substanser som han sedan blandade med sprit – whisky för herrarna och Martini för damerna. Formulan var exakt och idrottaren fick instruktioner om att gurgla runt vätskan i munnen, under tungan, för att absorbera drogerna.

Cocktailen, som kallades ”Hertiginnan”, var konstruerad så att spåren av preparaten snabbt försvann ur kroppen. En lista kallad ”Hertiginnans lista” med namn på ryska idrottare har nu också blivit ett av de viktigaste bevismaterialen i utredningen. Samtliga 96 burkar med skärsår på hade lämnats av idrottare på listan.

Efter att Grigorij Rodtjenkov själv lämnat Ryssland avled i februari två antidopningschefer, Nikita Kamajev och Vjatjeslav Sinev, hastigt med bara två veckors mellanrum. Omständigheterna kring dödsfallen är oklara vilket gett utrymme för konspirationsteorier.

Ryssland tog 33 medaljer, varav 13 guld, i Sotji. I OS i London två år tidigare var medaljskörden 24 guld, 26 silver och 32 brons. McLaren visar samtidigt att dopningen i Ryssland var omfattande och pågick inför och under sommar-OS 2012, friidrotts-VM 2013, vinter-OS 2014 och sim-VM 2015. Även paralympicsdeltagare har varit inblandade.

Rysslands idrottsministerium förnekar enligt Reuters anklagelserna om statsstödd dopning.