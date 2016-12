Snabbare bilar – fler omkörningar

Så blir F1 2017: ”Vi behöver bättre konkurrens”

Foto: TT

Förra veckan tog Nico Rosberg emot pokalen som världsmästare i Formel 1.

Det betyder inte att säsongen är över – 2017 har redan börjat.

Då ska en regelrevolution göra bilarna fem sekunder snabbare.

Sedan reglerna ändrades 2014 har Mercedes dominerat F1 och vunnit sex VM-titlar på tre år. Samtidigt har åskådarantalet minskat och många fans har gnällt på att bilarna ser för trista ut, att det är färre omkörningar och att de saknar racingen man mot man.

– Vi behöver ha en bättre konkurrens och mer spänning, säger F1-pampen Bernie Ecclestone och till nästa år sker en ny stor förändring.

Då ska bilarna bli häftiga igen.

Därför har Red Bull fått sin stjärndesigner Adrian Newey att lägga sina andra engagemang åt sidan.

Ska bli svårare

Mannen som låg bakom McLarens framgångsrika omställning till smalare bilar 1998 och låg bakom den aerodynamiska revolution som gav Red Bull fyra VM-titlar mellan 2009 och 2013 fokuserar nu enbart på F1. Sedan ett halvår tillbaka arbetar Newey för att ta de röda tjurarna tillbaka till toppen.

– Förändringen gör att bilarna återigen kommer att se mer spektakulära ut och dessutom blir de svårare att köra, säger Red Bulls stallchef Christian Horner till motorsporttotal.

De stora teamen ställde om sin satsning mot 2017 tidigt under årets säsong, när de inte längre kunde konkurrera med Mercedes om VM-segern ändrades fokus eftersom inledningen av 2017 är avgörande för vilka team som ska konkurrera om VM-titlar de kommande åren.

Jagar ett försprång

– Under F1-sportens historia har det alltid varit så att det team som förstår de nya reglerna först skaffar sig ett försprång och dominerar under en period. Så var det med Williams tidigare, med McLaren, med Ferrari under början av 2000-talet, med Red Bull under fyra år och så har det även varit för oss. Efter en stund kommer de andra teamen närmare och så gör man en ny förändring. F1 är en komplex sport och det gäller att skaffa sig en fördel redan i inledningen av en sådan period, säger Mercedes sportchef Toto Wolff till Sportbladet.

– Inför regeländringen 2014 ställde vi om all utveckling efter halva säsongen 2013. Så fungerar det inför 2017 också.

Vettel: Stor möjlighet

Tanken är att bilarna till 2016 ska bli närmare fem sekunder snabbare per varv. De ska bli bredare, kompaktare, se mer aggressiva ut och dessutom generera mer downforce och fler omkörningar. Det ska i sin tur leda till mer spännande lopp och en jämnare tävling.

– Det är en stor möjlighet. Nu får vi chansen att ta ett större steg framåt än alla andra, säger Sebastian Vettel som hade en tung säsong med Ferrari.

– Men alla har naturligtvis samma chans.

Nästa säsong startar i Australien den 26 mars 2017.