Fick tesikeln spräckt av skottet: ”En nervchock”

48 minuter var spelat mellan Tillberga och Tellus när hemmalaget tilldelades en hörna.

Den gick till tredjeskytt som sköt – rakt i pungen på en rusande Aksel Örn Ekblom.

– Jag går ner och ska täcka på knä, men jag gnider ned åt vänster. Skottet kommer underifrån rakt på min högra testikel, säger Örn Ekblom.

Tellus-försvararen bar, så klart, suspensoar på sig, men det hjälpte inte särskilt mycket.

– Jag tror att kanten låg mot testikeln. Jag gissar på det, i allafall, all kraft kom där. Jag tänkte bara: ”nej, det här är inget bra”. Nästa tanke var att jag ville få av mig byxorna, jag ville få bort trycket från pungen. Det gjorde fruktansvärt ont direkt, säger han.

Går det att beskriva smärtan?

– Det var nog det värsta jag upplevt. Det är ganska speciellt, man har så mycket nerver omkring så jag blev illamående och yr ganska snabbt, det blir ju en nervchock. Det är en jäkligt speciell känsla.

”Tur att jag åkte in”

26-åringen satt kvar på bänken resten av matchen, tänkte spela vidare, men mådde till sist för illa för att fortsätta. Han åkte med laget hem från Västerås, gick till jobbet dagen efter men smärtan bestod. Han ringde sjukvårdsupplysningen och fick uppmaningen att uppsöka vård.

– Det var några turer fram och tillbaka innan gick jag blev skickad akut in till SöS. Jag skickades in på operation och det var tur att jag åkte in. Min högra testikel var spräckt och blödde rakt ut i pungen. Hade jag inte åkt in hade jag kunnat bli steril på höger sida, säger han.

Finns det någon risk att du i framtiden inte kan få barn?

– Nja, den kan faktiskt vara skadad. Men det är i sådana fall "worst case scenario", men om så är fallet får den vänstra leverera (skratt).

”Får ta på mig ett fetare skydd”

Tellus, som i matchen mot Tillberga tog sin första seger i elitsammanhang, möter om två veckor Västerås.

Det är Örn Ekbloms tidigare klubb och det är en match han gärna vill spela.

– Allt beror på hur det läker och det är svårt att sia om. Men matchen mot VSK har jag satt upp som ett mål för mig själv, då vill jag vara tillbaka.

Kommer du våga rusa på hörna i fortsättningen?

– Grejen är ju... man får inte vara rädd. Jag kommer säkert vara det i början, men är du rädd så blir du en dålig rusare. Jag får kanske ta på mig ett fetare pungskydd.