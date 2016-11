Kings galna vändning: ”Har aldrig hänt förut”

Södertälje Kings låg under med 25 poäng i den andra perioden.

Södertälje Kings behövde besegra tyska Telekom Bonn för att laget skulle kunna gå vidare i Europe Cup. Men efter två perioder såg det ut att vara kört.

Gästerna gick ifrån till en 25-poängsledning i den andra perioden och saken såg ut att vara klar. I halvtid låg Kings under med 41-59 och spelarna fick en rejäl utskällning.

– Jag var arg, men vi gjorde en deal och pratade om vad som var bra och dåligt och vad vi behövde göra för att ta oss tillbaka. Vi sa att vi skulle ta det possession för possession, säger Vedran Bosnic.

”Det här har aldrig hänt förut”

Snacket i halvtid verkar ha tänt Södertälje för upphämtningen började direkt. Med två och en halv minut kvar var Kings ikapp och förbi och hade 83-81.

Det blev en riktig rysare på slutet där Södertälje till slut kunde vinna med 90-89 efter att stjärnan Toni Bizaca gjort 32 poäng.

– Fantastisk match, fantastisk. Inte bara att vi slog ett väldigt bra lag utan sättet vi slog dem på. Det här är en av de mest fantastiska matcher jag har varit med om. Vi kanske har varit minus 18 någon gång i ligan men minus 25 mot det bästa laget i gruppen, det här aldrig hänt förut. Jag var väldigt glad när jag såg hur mina killar tog fajten och kom tillbaka steg för steg, säger Bosnic.

”99 på att vi går vidare”

Tränaren hyllar matchvinnaren Bizaca stort efter segern. Stjärnan satte åtta av tio treor och har det bästa poängsnittet i hela Europe Cup.

– Han är fantastisk. Han skjuter väldigt bra i kväll och vi försöker hitta honom i de lägena. Han har en fantastisk kväll offensivt, men hela laget hjälper honom. Han är väldigt, väldigt bra och vi är glada att vi har honom.

Mycket talar nu att Södertälje är klara för andra rundan i Europe Cup.

– Vi är just nu den bästa trean by far och vi kan fortfarande bli bästa tvåa. Vi får se hur det går i sista omgången, men jag är 99 procent på att vi går vidare, säger Bosnic.