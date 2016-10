Svenskt brons i bordtennis-EM

Dubbel-Karlsson föll med 4–11, 6–11, 6–11, 13–11, 11–13 i semifinalen mot Patrick Franziska, Tyskland, och Jonathan Groth, Danmark. Trots bronset deppade svenskarna efteråt.

"De var bättre i allt. Över bordet med returer och i det öppna spelet. Vi var tvåa på allt", sade Kristian Karlsson till bordtennisförbundets webbplats.

"Det var alldeles för dåligt. Under all kritik. Vi får inte spela så här dåligt så här långt in i turneringen, det håller bara inte", sade Mattias Karlsson som var med och tog Sveriges båda medaljer. Han tog ju också silver i mixed tillsammans med Matilda Ekholm i fredags.

Kunde blivit fler medaljer

Ekholm såg ut att kunna fixa ytterligare en blågul medalj i damsingeln. Den 34-åriga svenskan, rankad 45 i världen, spelade på hög nivå och ledde med 3–1 i set över femteseedade nederländskan Li Jie, rankad 26 i världen, men tappade sedan.

Nederländskan kunde vinna sjusetsrysaren med 16–14, 14–16, 9–11, 4–11, 13–11, 11–7, 11–6.

Inte heller i herrsingeln blev det någon svensk medalj. Kristian Karlsson (1–4 mot portugisen Marcos Freitas) och Anton Källberg (2–4 mot Lei Kou, Ukraina) försvann som de sista blågula spelarna i åttondelsfinal.

Därmed finns ingen svensk spelare kvar på söndagen, den sista EM-dagen.