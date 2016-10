NEO: ”Det var som att springa uppför i motvind”

Spelschemat under ESL New York var tufft för samtliga lag. Under tre dagar spelades det CS:GO i princip varje vaken timme och för lagen som gick längst i turneringen blev det till slut utmattande.

Värst var det kanske för finalisterna Virtus.Pro, som efter en semifinal mot SK Gaming där avgörandet kom först på tredje kartan och efter tre övertider, gick in i en stenhård final mot Na'Vi.

”Som att springa uppför i motvind”



Virtus.Pro förlorade till slut när mötet avgjordes i ännu en övertid på Mirage och nu har en av lagets stjärnspelare uttalat sig på Facebook om sin syn på upplägget.

”Har du någonsin sprungit långt? Om du har det vet du att i början springer du snabbt och självsäkert och det går lätt att andas. Men efter några kilometer känner du även de minsta stenarna i dina skor. I går hade vi två sådana race och övertiden var som att springa uppför i motvind”, skriver Filip ”NEO” Kubski på sin Facebook-sida.

”Ett spel baserat på misstag”

Han menar att om det inte vore för den tunga semifinalen mot SK, om Virtus.Pro hade fått vila upp sig istället för att hoppa in direkt i finalen, hade resultatet kunnat se annorlunda ut.

”Jag kan ta en förlust, jag har förlorat förut, men min frustration kommer från övertygelsen att om det inte vore för semifinalen mot SK hade vi kunnat vinna. Vissa säger att det här är ett spel baserat på misstag, att laget som gör färre misstag vinner. I finalen var Na'Vi bättre för att de gjorde färre misstag.

Han fortsätter: ”Jag säger alltid att man inte ska kolla på statistiken, men om man ser till matcherna i helgen så var vi ganska jämna i semifinalen men i finalen tappade de äldre spelarna i laget lite”.

”Matcherna bör inte spelas samma dag”



Nu vill han att upplägget på framtida turneringar ska ändras. ESL har även kritiserats på Reddit för att finalerna spelades så sent mot en måndag att stora delar av publiken valde att vända hemåt innan avgörandet. NEO verkar vara av en liknande uppfattning.

”Finalerna bör aldrig spelas samma dag som semifinalerna. Vi förlorade, men jag tycker inte att vi var ett sämre lag. Jag ser fram emot nästa turnering för att bevisa det”.