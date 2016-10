Under tisdagen avslöjade flera källor att ett spelarbyte var på gång i franska CS:GO-laget Team EnVyUs.

Ryktet som började spridas bland esportskribenter under tisdagen visade sig stämma. Under onsdagskvällen gick före detta världsmästarlaget Team EnVyUs ut med nyheten att Timothée "DEVIL" Démolon, som bara varit i organisationen sedan i mars då han ersatte Fabien ”kioShiMa” Fiey, sparkas och ersätts av Christophe "SIXER" Xia.

”Under sin tid som standin i laget har SIXER visat upp enorm skicklighet och närvaro på kartan. Hans självförtroende och energi har revitaliserat laget på många sätt. Vi är glada att ge honom chansen att jobba heltid med vår uppställning”, skriver EnVyUs i ett uttalande.

”Jobbade hårt trots motgång”

Men laget passar också på att understryka hur nöjda de varit med DEVILs insats under sin tid i laget.

”Han fortsatte jobba hårt trots all kritik och motgång. Det var väldigt jobbigt för honom att göra i det tysta, men han gjorde det. Vi har inget dåligt att säga om honom. Han har jobbat hårt, spelat passionerat och visat upp enorm förbättring under sin tid med laget. Beslutet att ändra i laget har mycket mindre att göra med hans individuella kunskaper än det har att göra med lagdynamik. Vi är säkra på att han kommer nå fortsatt framgång i karriären då han börjar i Millennium eSports.”

Sixer gjorde sin första match som officiell medlem senare under onsdagskvällen då han och laget gick upp mot svenska Fnatic i ESL Pro League. Den matchen slutade oavgjort, 1-1 i kartor.