Han hade inte spelat en turnering sedan juli på grund av en svår handskada. Men comebacken i Ninjas in Pyjamas kunde inte slutat bättre för Jacob ”Pyth” Mourujärvi – då de tillsammans blev IEM Oakland-mästare efter att ha spöat SK Gaming i finalen. ”Det är en supergrym känsla.”, skriver Pyth på Twitter efter segern .

Under drygt fyra månader spelade Ninjas in Pyjamas med standins då Jacob ”Pyth” Mourujärvis skadade hand läkte. Inför IEM Oakland kom glädjebeskedet att han återigen var i spelbart skick och skulle delta i sin första turnering sedan i somras.

NiP tog sig ur gruppen med minsta möjliga marginal men vann sedan klart i kvartsfinalen mot Immortals. Efter 2-0 där besegrade de FaZe, som gått obesegrade genom gruppspelet, med 2-1 och därmed väntade SK Gaming i finalen. Ett SK Gaming som så sent som oktober hade besegrat NiP i Pro League-semifinalen.

NiP tvingade fram tredje karta

Och efter inledande Train såg historien ut att upprepa sig, då det brasilianska laget fullkomligt körde över svenskarna med 16-4 på kartan som de varit överlägset bäst på av alla lag under året. Men NiP lyckades studsa tillbaka på Cache, som såg ut att bli en liknande kross. Nerverna började dock visa sig då ninjorna ledde med 12-5 och snart var SK ikapp vid ställningen 14-14. Till slut kunde NiP stänga kartan och tvinga fram en tredje och avgörande.

”Är så stolt över mitt lag”

På Cobblestone gick Ninjas in Pyjamas återigen ut hårt och var i ledning 10-5 i halvtid, men återigen skulle SK göra en enorm comeback. På T-sidan var SK skoningslösa och tog åtta rundor mot NiPs enda, vilket innebar att de regerande världsmästarna endast var tre rundor från segern.

Då drog Richard ”Xizt” Landström fram autosnipern och stängde ner SK helt på B-sajten, vilket gav NiP luft under vingarna igen.

En runda senare klev en annan veteran, Patrik ”F0rest” Lindberg, fram och banade vägen för att NiP skulle kvittera till 14-14. NiP kunde därefter gå upp till matchpoäng och när SK tvingade spela avgörande rundan med endast pistoler var matchen avgjord, och Pyth fick jubla rejält i comebacken.

”De två sista matcherna slutade 16-14, det är fantastiskt att vi hade fattningen att ta tillbaka det. Det var så jämnt och jag är så stolt över mitt lag”, säger Adam Friberg efter segern.

”Vi har haft problem med SK, vi förlorade mot dem i Pro League men vi ville ha revansch. Vi visste att vi hade möjligheten att spöa dem och vi visade det. Jävligt stort!"

Bådar gott inför majorkvalet

NiP inkasserar 128 000 dollar för segern och ingjuter ytterligare respekt hos motståndarna inför ELEAGUE-finalerna som inleds i slutet av november. Sedan väntar kvalet till ELEAGUE-majorn i december, med ett NiP som verkar vara i högform.