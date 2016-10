Majordrömmarna gick i kras för The Alliance

Trots stundvis lysande spel slutade Alliance på 2-3 i matcher efter torsdagens inledande kval till majorturneringen i Boston senare i höst. Det betydde att svenskarna behövde ta en rad tunga segrar under fredagen för att ta en åtråvärd biljett till USA.

Men det ville sig inte för Alliance, som nyligen gjort en rockad i laguppställningen och tagit in flera före detta Ninjas in Pyjamas-spelare.

Kan kvala till DreamLeague

Efter förluster mot Imperial och Virtus.Pro står det klart att svensklaget är borta från majorturneringen. Nu väntar i stället nervösa dagar då den nybildade lineupen kan bli aktuella för slutspel i DreamLeague säsong 6, där de för tillfället står på 7-7 i matcher.

”Jag ber om ursäkt för de dåliga resultaten, vi blev ganska knäckta av gårdagen”, twittrade veteranen Jonathan ”Loda” Berg efter uttåget från kvalspelet.

Den 4 november står det klart vilka lag som får spela i slutspelet av DreamLeague.