”Liknande principer i poker och esport”

Han är Sveriges störste Hearthstone-profil med tiotusentals tittare varje gång han streamar. Men i kväll byter Sebastian ”Forsen” Fors digital kortlek och jagar ess istället för legendaries – när han går in i årets upplaga av Poker-SM. – Det finns inte ett spel där man inte använder strategi när det kommer till esport, det är väldigt likt poker, säger han i en intervju gjord av Svenska Spel.

I årets upplaga av Poker-SM får svenskarna se inte mindre än två esport-profiler tävla sida vid sida med den svenska pokereliten. Jonathan ”Loda” Berg och Sebastian ”Forsen” Fors har specialdrillats inför turneringen under ett veckolångt bootcamp där de lärt sig pokerns grunder av proffsen.

”Du kan studera dina motståndare”



Under tisdagen är det Forsens tur att gå in i turneringen då han spelar satellitturneringen online, och den svensken Hearthstone-stjärnan ser många likheter mellan esporten och Texas Hold'Em.

– Båda har bra strategiskt tänkande. Det finns inte ett spel där man inte använder strategi när det kommer till esport. Det är väldigt likt poker, säger han och drar fler liknelser.

– Du kan studera dina motståndare, väldigt många gör research inför turneringar inför specifika motståndare. I poker måste man göra det snabbare vid bordet så man har mindre betänketid men det är liknande principer.

”Måste kunna lite mer matematik”

Men Forsen menar också att det ändå är stora skillnader när det gäller att hålla reda på korten i poker och Hearthstone.

– Man måste kunna lite mer matematik. I många spel är matematik en stor faktor, men som pokerspelare måste du kunna räkna exakt på outs och procentchans att vinna flopp och river. Man måste ha det i ryggmärgen som pokerspelare vilket man inte behöver i esport.

Håller koll på sin speltid

Forsen berättar också hur han själv tänker kring hur mycket han spelar och hur han jobbat sig dit han är just nu.

– Man håller så klart koll på hur mycket man spelar, hur många timmar per dag och hur mycket bättre man blir med träning. När man var yngre klagade alltid föräldrarna på att man spelade för mycket, man ägnade inte lika mycket tid åt annat. Men när man jobbar med esport är det inte en hobby. Du får se det som att alla timmar du lägger ner är väldigt viktiga. Ibland kan det vara så att du övertänker och spelar för mycket, så det inte gynnar dig. Den tiden hade kunnat spenderas på att träna, sova eller äta bra. Men generellt så är det viktigt att lägga ner mycket tid, som all annan sport.

”Trappa ner om du får fysiska problem”

Skador inom esporten är också väldigt vanliga, på grund av det hårda träningsschemat. Forsen menar att spelare istället borde lägga ner mer tid på de teoretiska aspekterna av spelen ibland.

– Det är väldigt vanligt i esport att folk som spelar för mycket får skador. Karpaltunnelsyndrom och liknande. Känner du att du börjar få fysiska problem på grund av spelandet måste du nog trappa ner och istället för att spela mer tänka mer på spel och teorin de sista timmarna, säger han.

