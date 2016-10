Experten Christopher Mykles, till höger, sågar de europeiska lagen efter inledningen på Worlds. Till vänster: Gamers2, som gått 0-3 hittills under världsmästerskapet.

I fredags inleddes världsmästerskapen i League of Legends och det var många fans som såg fram emot att se de europeiska lagen mäta sig mot resten av världen.

Men det blev inget trevligt uppvaknande för Gamers2, H2K och Splyce – som bara tog en enda seger sammanlagt under helgen.

”Jag är amerikan, men just nu skäms jag för att jag har europeiskt påbrå”, sågar castern Christopher ”MonteCristo” Mykles på Twitter.