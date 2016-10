"En historisk och väldigt imponerande seger”

Succéresan för ryska Albus Nox Luna fortsätter i League of Legends-VM. Efter imponerande segrar mot Rox Tigers och CounterLogic Gaming är de nu klara för slutspel – något inget annat wildcardlag lyckats med i historien. ”Att vara underdogs betyder inte att du är losers”, säger supportspelaren Kirill ”Likkrit” Malofeev efter matchen .

Albus Nox Luna, wildcardlaget som tog Worlds med storm under gruppspelets första vecka, visade i natt att de inte är något one hit wonder. Efter att återigen besegrat stora favoriterna Rox Tigers i en otroligt svängig match som höll på i hela 67 minuter gick de sedan vidare till att totalt krossa nordamerikanska CounterLogic Gaming. Segrarna betydde att Albus Nox var klara för slutspel, men då både de och Rox Tigers slutade på 4-2 i resultat fick de spela en utslagsmatch. Där drog Rox Tigers längsta strået, men Albus Nox är trots det historiska.

– En historisk seger. Väldigt imponerande. De har gjort det inget annat wildcardlag gjort förut, säger experterna efter uppvisningen.

”Ska bara spela vårt spel”

Och efter matchen berättade supportspelaren Kirill ”Likkrit” Malofeev om ryssarnas mentalitet, som tagit dem så långt i turneringen trots att de inte ens tränat ordentligt inför VM.

– Det var svårt att tro på det själva när vi insåg att vi skulle gå till kvartsfinal. Vi kom hit och förväntade oss att sluta på 0-6 i matcher. Vi kom hit utan riktiga förberedelser eftersom vi inte tränat i Sydkorea. Så vi sa "okej, vi ska bara spela vårt spel”. Men i dag är vi i kvartsfinal och jag vill bara säga: ”Hej allihopa, vi är ett wildcardlag. Men att vara underdogs betyder inte att vi är losers”.

De europeiska mästarna Gamers2 är därmed utslagna ur turneringen, då de endast lyckades knipa en enda seger i nattens match mot just Albus Nox.