PSG-chefens drömspelare: tidigare lagkamraterna

Under 2015 spelade de tillsammans i Fnatic och hade en höjdpunkt i karriären när de gick obesegrade genom sommarspliten. Nu avslöjar PSG:s nya esportchef Bora ”Yellowstar” Kim sin stora dröm – att värva stjärnorna Seong "Huni" Hoon Heo och Kim "Reignover" Ui-jin till Paris. ”Om vi får möjligheten så ja, det är spelare jag gillar och jag känner dem personligen”, säger Kim i en intervju med L'Equipe .

Främst känd som legendarisk supportspelare i Fnatics League of Legends-lag. Under tiden i organisationen vann han europeiska LCS vid ett flertal tillfällen och representerade laget i världsmästerskapen. Främsta meriten i slutspel är ett silver i VM.

För blott ett par dagar sedan kom den stora nyheten att Paris Saint-Germain ger sig in i esporten. Jätteorganisationen värvade sedan Fnatics gamle supportspelare Bora ”Yellowstar” Kim som chef över nysatsningen och han kommer leda arbetet med att bygga ett League of Legends-lag som ska försöka ta sig till högsta ligan i Europa: League of Legends Championship Series, eller LCS.

”Delta i utvecklingen av esporten”

Nu har Yellowstar berättat om sitt arbete och sina drömmar i anrika franska tidningen L'Equipe. Där berättar han bland annat om att Fnatic hade ett erbjudande om jobb till honom men att valet sedan föll på PSG.

”Att representera en sådan klubb i Frankrike och Europa... Det fanns något att bygga där och jag kommer kunna delta mer aktivt i utvecklingen av esporten”, säger Kim.

”Nuförtiden är gaming hårt jobb”

Han kommenterar även uttalandet från forne världsmästaren i fotboll, Bixente Lizarazu, som inte ville använda ordet sport i samband med esport.

”Jag förstår honom. Han försvarar den traditionella sporten, hans område, så det stör mig inte. Han får gärna komma till Berlin för att se vad vi gör, för han har nog en partisk bild av en gamer som någon som sitter fast vid datorn. Att spela var en hobby som sedan blev ett yrke och nuförtiden är det hårt jobb”, säger Kim.

”Koreanerna är bäst i världen”

Yellowstar bekräftar också att laget har en budget på flera miljoner Euro för att kunna uppfylla målet att ta sig till LCS. Och han har även ett par drömvärvningar på lager.

”Det är ingen hemlighet att vi vill ha koreaner, de är bäst i världen. Jag skulle vilja värva två stycken och ha dem som kärna runt tre yngre spelare, som kan lära sig från hur koreanerna jobbar, deras disciplin och hur de sätter en standard.

”Är en tråd bland många”

De två koreanska stjärnorna han främst tänker på är Seong "Huni" Hoon Heo och Kim "Reignover" Ui-jin, som gjorde succé i Fnatic tillsammans med Yellowstar när de gick obesegrade genom säsongen förra sommaren och kvalificerade sig till världsmästerskapen.

”Om det finns en möjlighet så ja. Det är spelare jag gillar och jag känner dem personligen. Men just nu är det bara ett spår bland flera som vi kollar på.”

Vill upprepa Origens framgång



Yellowstars mål med säsongen är att upprepa vad Origen gjorde, när de gick från Challenger-serien direkt till LCS och sedan tog en plats i Worlds den kommande säsongen.

”Det skulle vara det perfekta scenariot, men vi har inte råd att se för långt framåt. Just nu bygger vi steg för steg.”