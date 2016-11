”Ett dåligt liv att träna 12 timmar per dag”

Inför världsmästerskapen i League of Legends Worlds, som avgjordes förra helgen, var nordamerikanska laget Team SoloMid en av storfavoriterna till titeln. Men de levde inte upp till de högt ställda förväntningarna och åkte ut redan i gruppspelet.

Nu har en av lagets stjärnor, ADC:n Yiliang ”Doublelift” Peng gett lagets supportrar ännu en kalldusch då han under onsdagen meddelade att han inte kommer spela vårsäsongen. Detta efter att han tröttnat på det hårda träningsschemat som omöjliggör ett liv utanför League of Legends.

”Det är ett så dåligt liv att träna 10-12 timmar per dag i 10-11 månader och i slutändan så vinner inte 99 procent av spelarna och du känner dig bara tom och besviken.”, säger han i en intervju med Yahoo Esports.

”Inte varit hos läkaren sedan tonåren”



Doublelift berättar även att han dragits med smärtor i nacken och knäna på grund av det hårda träningsschemat, samt känt sig ”apatisk och utmattad”. Men Peng är osäker på sin fysiska status eftersom han inte varit hos en läkare på flera år.

”Jag har inte varit på en kontroll sedan tonåren eftersom det inte funnits tid.”, säger han i intervjun.

”Ska komma tillbaka och vara bäst”

Och även fast stjärnan menar att beskedet inte är slutet på karriären utesluter han inte att det kan bli så.

”Det här är ett besked om en kort paus. Sett över sex år kommer en split bara vara en prick i historien. Det finns en risk att jag inte kommer tillbaka, men den är liten. För mig är målet att komma tillbaka starkare än någonsin. Min karriär kan inte ta slut med den fruktansvärda prestationen på Worlds. Så vill jag inte att den ska sluta. Jag ska jobba arslet av mig som vanligt för att komma tillbaka och vara bäst”, säger han.

TSM jagar ersättare

Nu kommer Doublelift att istället fokusera på att streama för att få tillbaka glöden. Vem som ersätter honom i Team SoloMid är ännu inte klart och laget kommer därför stå över turneringen IEM Oakland för att istället jaga en ny spelare.

”Om Doublelift kommer tillbaka till sommaren får han slåss om sin position. Det viktiga för TSM är att ha den bästa personen på positionen och att vinna”, säger ägaren Andy ”Reginald” Dinh i ett uttalande.