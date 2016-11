”Hade spelare som vägrade offra sig”

Fnatics succécoach Louis ”Deilor” Sevilla lämnade laget efter att de misslyckades med att kvala till världsmästerskapen 2016. Nu berättar han i en intervju om de interna konflikterna med spelarna som ledde till fiaskosäsongen. ”Vi hade spelare som inte var villiga att offra sig själva för lagets bästa”, säger han till spanska tidningen AS .

Under coachen Louis ”Deilor” Sevillas ledning blev Fnatic Europas överlägset bästa League of Legends-lag 2015, då de vann både vår- och sommarsplitten och blev först någonsin att gå obesegrade genom en LCS-säsong. Men framgångssagan tog slut under vårsplitten 2016 då laget slutade på en tredje plats och Deilor valde att lämna organisationen.

”Vi hade ingen ledare”

Nu har han, i en intervju med spanska tidningen AS, avslöjat spelet bakom kulisserna som ledde till misslyckandet tidigare i år. Och det är ingen smickrande bild av sina före detta spelare han ger.

”Det huvudsakliga problemet var att vi inte hade någon ledare utan Bora ”Yellowstar” Kim. Då föll det på Fabian ”Febiven” Diepstraten och Martin ”Rekkles” Larsson som inte var redo att ta det ansvaret.”, säger Deilor i intervjun.

”Vissa spelare var inte engagerade”

När Yellowstar valde att sluta kämpade Fnatic med att hitta en ny support bredvid superstjärnan Rekkles, men laget lyckades aldrig hitta en bra lösning trots att de testade både Lewis ”Noxiak” Felix och Michael ”Mikyx” Mehle. Dessutom menar Deilor att spelarnas ego stod i vägen för lagets bästa.

”Vissa spelare var inte engagerade. När du är ett proffs måste du göra uppoffringar för att hålla dig i eliten och det fanns spelare som helt enkelt inte var villiga att samarbeta. Deras motivation var väldigt låg och när det händer påverkar det alla andra.”

”De offrade sig motvilligt”

Deilor pratar även om att Febiven gått ut med att han inte fick spela de champions han ville under splitten.

”Man måste förstå att i ett lag med fem spelare kommer du inte få spela vem du vill. Du behöver folk som offrar deras egna picks för draftens bästa. Om dina spelare inte är villiga att göra det får du ett allvarligt problem. Dessutom var vår champion pool utdaterad vilket gjorde draften ännu svårare. Förra året var det uppenbart vem som offrade sig, men i år hade vi spelare som vägrade göra det. Om de offrade sig var det motvilligt och sedan spelade de dåligt”, säger den före detta coachen.

”Jag skulle vilja vara manager”

Sevilla säger även att han skulle vilja starta ett nytt lag, men att det skulle kräva enorma resurser.

”Jag skulle vilja ha tio spelare, ett gaminghus och psykologer, sjukgymnaster och andra specialister. Precis som proffslag i andra sporter. Men ett sådant projekt skulle kräva en enorm budget och även om ett sådant tillfälle erbjöds skulle jag inte vilja coacha laget. Jag skulle vilja vara manager.



Läs hela intervjun med Deilor här.