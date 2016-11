Jerebko: ”I mina ögon är det en sport”

Svenske NBA-stjärnan Jonas Jerebko blev under hösten en i raden av idrottsstjärnor som gav sig in i esporten, då han köpte organisationen Renegades. Nu berättar han i KIT om varför han ser sådan potential i det växande fenomenet. – I mina ögon är det en sport. Miljoner kan spela men det är bara en procent som lyckas som proffs. På så sätt är det ingen skillnad mellan det jag och spelarna i min esportklubb gör, säger han i intervjun .

Jonas Jerebko blev historisk när han som förste svensk någonsin värvades till amerikanska basketligan NBA. Efter sju år i ligan slog han i höstas in på ett nytt sidospår när han köpte esportorganisationen Renegades av profilerna Christopher ”MonteCristo” Mykles och Chris Badawi. Den enormt spelintresserade superstjärnan hade länge haft ögonen på esporten och när chansen dök upp slog han till.

– Det var ett för bra tillfälle för att säga nej. Det var varumärket som lockade, så jag slog till. Jag har planerat att ge mig in i e-sporten länge. Jag vet att e-sporten är lite rörig just nu, men att den kommer växa och stabiliseras. Och när mina finansiella rådgivare och partners började studera saken lite närmare blev de också övertygade. säger han till Kit.

”Bara en procent lyckas som proffs”

För honom är det solklart att esporten förtjänar sportepitetet.

– I mina ögon är det en sport, säger han tvärsäkert.

– Det gäller precis samma där som i basket. Miljoner kan spela, många kan bli bra men det är bara en procent av alla som lägger ner tillräckligt mycket tid, tanke och energi för att lyckas som proffs. På så sätt är det ingen skillnad mellan vad jag och spelarna i min e-sportklubb gör.

Vill främst satsa på LoL

Jerebko vill främst satsa på League of Legends-laget eftersom det är den största esporten publikmässigt, men han har även satsat hårt på CS:GO-laget och huserat dem i Detroit så de ska få optimala förutsättningar.

– Det är lite vilda västern i e-sporten, och mycket sköts inte proffsigt. Bara att förse laget med så grundläggande saker som kunnigt folk runt dem och betala lönerna i tid gör att jag sticker ut lite och blir attraktiv för talanger. Det verkar funka, för vi blir överösta av förfrågningar från e-sportare just nu, säger han i intervjun.

”Kan spela lite Counterstrike igen”

Men någon egen esportkarriär blir det troligen inte för NBA-svensken.

– Haha, knappast. Jag har skaffat en ny, bra speldator i alla fall så jag kan börja spela lite Counter-Strike igen, men jag är inte så skicklig. Dessutom har jag inte lika mycket tid som förr, jag har ju fått barn och spenderar hellre tid med familjen när jag är hemma, säger han.