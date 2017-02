Norrköping vann märklig målfest mot HJK

En rivstart från IFK Norrköping såg i halvtid ut att sluta med en storseger.

Men mötet mellan ”Peking” och HJK Helsingfors var en märklig tillställning.

Det blev till slut en 4–3-vinst för det allsvenska laget.

Det var en match med två ansikten. Den påminde om när Hammarby häromdagen tappade en 2–0-ledning i halvtid till 2–3 mot just HJK Helsingfors på Tele2 Arena.

HJK sov under de första 45 minuterna mot IFK Norrköping. Sedan öste det finländska laget framåt i andra halvlek.

Men IFK Norrköping lyckades hålla undan på grund av drömstarten. ”Peking” vann med 4–3.

Flera snabba mål

HJK Helsingfors försvar var passivt när Nicklas Bärkroth kunde springa sig fri och rulla in 1–0 efter fyra minuter.

Bärkroth tog sig runt till vänster och hittade in till Sebastian Andersson som från nära håll kunde trycka in 2–0. Kalle Holmberg utnyttjade en dålig hemåtpassning, fintade bort målvakten och rullade enkelt in 3–0.

Niclas Eliasson utökade till 4–0. Då såg det avgjort ut. Men det blev nerver.

HJK Helsingfors inledde andra halvlek i en rasande fart. Laget ordnade två mål på drygt tio minuter och lyckades även få in 4–3. Då hade det bara gått 25 minuter av andra halvlek.

Spelar mot Hammarby på lördag

HJK hade 20 minuter på sig att få in en kvittering, och skapade även målchanser. Men IFK Norrköping lyckades hålla undan och vinna träningsmatchen.

På lördag väntar Hammarby.