Så mycket får AIK för Alexander Isak

FAKTA

Alexander Isak kan skriva på ett kontrakt med Real Madrid, övergången kan alltså bli klar, redan nästa vecka – men då Real Madrid har transferförbud kan inga spelare skrivas in i någon trupp, inte heller i klubbens juniorlag.

Alexander Isak kan då antingen:

✓ Träna med Real Madrid fram till sommaren då transferförbudet hävs.

Eller:

✓ Lånas ut till en klubb under våren, alternativt även under hösten, för att sedan skrivas in i Real Madrid vid ett senare fönster.