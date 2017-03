Hammarbys försvar klappade ihop efter tidigt ledningsmål

Örebro vann utan att imponera. Foto: CMORE

Drömstart för Hammarby.

Men Bajens försvar har problem – Örebro SK vann med 3–2.

– Tyvärr släppte vi in för enkla mål, säger Fredrik Torsteinbö.

Hammarby fick en kanonstart i Örebro. Redan i första minuten tryckte Fredrik Torsteinbö in 1–0 efter ett inlägg från Jiloan Hamad .

Men innan halvleken var över hade Örebro vänt till 3–1. Matchen slutade med en 3–2-vinst för ÖSK.

– Vi får en bra start. Men tyvärr släppte vi in allt för enkla mål, säger Fredrik Torsteinbö till C More.

Om målet:

– Det är jättefint inlägg av Hamad, målvakten har svårt att tajma det inlägget, säger Torsteinbö.

Paulsen lurad

Nahir Besara gjorde 1–1 när han vände bort Björn Paulsen och rullade in bollen. Sex minuter senare fixade Valgardsson 2–1.+

I den 36:e minuten skickade Nordin Gerzic in en frispark som gick rakt igenom Bajens försvar och in till 3–1.

– Tre mål är godkänt. Fortfarande slarv på deras mål, säger Nordin Gerzic till C More.

– Det känns väldigt bra för oss. Det ska bli roligt att köra igång snart. Jag tror att vi kan bli farliga faktiskt.

Jiloan Hamad fick ett hyfsat läge att skjuta in 3–3 i slutskedet. Men hans skott räddades av Oscar Jansson i ÖSK:s målbur.

Nyförvärvet debuterade direkt

Hammarby värvade Serge-Junior Martinsson Ngouali från Brommapojkarna i dag. Han debuterade mot ÖSK – trots att han inte ens tränat med Bajen. Det blev 45 minuter för mittfältaren.

– Det gick väldigt snabbt, det var två hektiska dagar. Jag har inte varit här så länge så jag vet inte vilken roll jag kommer att få, säger Martinsson Ngouali.

Utropstecknet:

Jiloan Hamad! Bolltrygg, bra blick för spelet och spelskicklig. Blir otroligt viktig för Hammarby 2017. Man ska verkligen vara nöjda med den värvningen.

Frågetecknet:

Björn Paulsen imponerar inte. Blev fullständigt grundlurad av Nahir Besara i matchen. Han känns inte som en bra värvning.

Vem eller vilka i Örebro ska ersätta Ajdarevic offensiva kvalitéer? Kan det bli en mix av Besara och Gerzic? Inte helt omöjligt, en del fina aktioner mot Bajen.

Offensiven:

Det blev en målrik match, underhållande att se. Men försvarsspelet i matchen var inget som ska hyllas.

Båda lagen visade dock bra rull inom laget, det fanns en del bra kombinationer från ÖSK och Hammarby.

Det är svårt att se vem som ska bli skyttekung för respektive lag.

Defensiven:

Svag i båda lagen. De har några veckor på sig att slipa på detaljer, och det behövs. Det bjöds på misstag och stora ytor.

ÖSK snäppet bättre än Hammarby.

Snackisen:

Hammarbys försvar läcker rejält. Riktigt uselt emellanåt. Får man inte ordning på det så kommer laget få slita för att få ett nytt allsvenskt kontrakt.

Som vanligt när det gäller Örebro. Blir det en dålig vår?