Mardrömmen: Skadad på första träningen

Foto: Bildbyrån och C more

Ivo Pekalski hade övervunnit skador och depression.

I dagarna blev han proffs i Oxford United.

Då åkte mittfältaren på en mardrömsstart.

26-åringen skadade korsbandet under sin första träning.

När Halmstad värmde upp inför matchen mot Halmstad bar de nytryckta tröjor. ”Ivo Pekalski ” stod skrivet över bröstet på spelarna som stöd för mittfältaren.

Under lördagen stod det nämligen klart att Ivo Pekalski skadad korsbandet allvarligt under sin första träning med nya klubben Oxfords United (Championship). Det var tidigare under veckan som mittfältaren landade snett på träning och fick ont. Nu verkar Pekalski bli borta ur spel resten av året.

”Det är en hemsk otur”

– Det är en hemsk otur för honom men också för oss, för det är en bra spelare. Nu måste vi vänta innan vi får se honom, säger Pep Clotet till Oxford Mail och fortsätter:

– Ingen spelare var i närheten av honom och han ramlade helt enkelt illa. Han är en del av Oxford United-familjen och vi ska ta hand om honom på bästa vis.

Drabbas av skador och depression

Pekalski har drabbats av flera tuffa motgångar under karriären. Efter succéåren i Malmö FF drogs Pekalski med tuffa skadeproblem – vilket i sin tur ledde till en depression. Något han öppet berättat om i en intervju med Sportbladets Erik Niva.

Fotnot : Utöver Ivo Pekalskis namn stod även ”Alexander Arvidsson” på HBK-spelarnas tröjor. Den unge Halmstadsspelaren är också långtidsskadad.