Lista: Fotbollens största trotjänare

25 jordsnurr har passerat sedan Francesco Totti debuterade i Serie A för Roma.

Den italienske fotbollsikonen bekräftade nyligen att han till slut lägger skorna på hyllan efter säsongen.

När Sportbladet listar de största trotjänarna i europeisk fotboll delar han förstaplatsen med en annan italiensk legendar, och en viss United-ikon.

1. Francesco Totti, mittfältare/anfallare, Roma, 24 säsonger.

Mannen som har gett lojalitet ett ansikte. Francesco Totti räknades under 2000-talets första halva som en av världens absolut bästa fotbollsutövare – men trotsade alla anbud och har varit sitt AS Roma trogen sedan 1989. Debuten i Serie A stökades av 28 mars 1993 i en match mot Brescia. Då var sju av hans nuvarande lagkamrater inte ens födda. Sedan dess har Totti skrivit in sig i historien som klubbens meste spelare, bäste målskytt, främste landslagsspelare, när han nu lägger av.

Den i dag 40-årige spelaren har den här säsongen spelat en match från start och gjort tre inhopp. Två straffmål har det redan blivit, vilket innebär att Totti har hittat nätet i 23 raka säsonger.

2. Paolo Maldini, back, AC Milan, 24 säsonger.

Få spelare kommer ens i närheten av Paolo Maldinis meritlista. Vad som gör försvararens framgångar än mer imponerande är att han vunnit samtliga av sina fem Champions League-titlar och sju Scudettos i samma klubb. Hann dessutom med 129 landskamper för "Gli Azzurri" innan han 2009 la skorna på hyllan. Ett annat kvitto på Maldinis storhet är att hans tröjnummer, 3, är reserverat för hans söner Christian och Daniel i fall någon av dem skulle följa sin fars fotspår och bli proffs i klubben.

3. Ryan Giggs, mittfältare, Manchester United, 24 säsonger.

Tillbringade hela spelarkarriären på Old Trafford ända sedan han flyttade till klubben som 14-åring. Över 900 matcher – flest i klubbens historia – och 24 säsonger senare är Ryan Giggs en av Manchester Uniteds absolut främsta spelare genom tiderna. Walesaren hann under denna framgångsera för klubben vinna hela tolv ligatitlar och lyfta Champions League-bucklan två gånger. Att Giggs förblev United trogen även efter att spelarkarriären tog slut 2014 som assisterande tränare försvagade knappast ikonstatusen. I somras deklarerade klubben dock att Giggs och Manchetser United går skilda vägar efter 29 års lyckat samarbete.

4. Paul Scholes, mittfältare, Manchester United, 20 säsonger.

En av många trotjänare i "Red Devils" anrika historia och är med sina 718 framträdanden klubbens tredje meste spelare genom alla tider efter Ryan Giggs och Bobby Charlton. Hade en spelstil där en briljant bollteknik och en lysande passnings- och skottfot kombinerades med en extrem hårdhet i närkamperna. Fråga bara Håkan Mild som fick smaka på Scholes fysiska uppenbarelse i EM-kvalmötet på Wembley 1999. Fick lyfta Champions League-bucklan två gånger och avslutade karriären på bästa sätt när han stod för en oväntad comeback. Efter att året innan avslutat karriären uppstod en mittfältskris i Manchester United så Scholes fick åter snöra på sig dojorna och kunde våren 2013 spela hem ännu en ligatitel – hans elfte i ordningen. Jobbar i dag som TV-expert.

5. Javier Zanetti, back, Inter, 19 säsonger.

"Il Capitano" bar bindeln på Giuseppe Meazza-stadion i 15 års tid och har för sin trofasthet lyfts fram som en av Inters största ikoner någonsin. Javier Zanetti lämnade hemstaden Buenos Aires för Milano 1995 och hann under sina 19 säsonger i klubben vinna Lo Scudetto fem gånger. Dessutom fick han äran att lyfta Champions League-bucklan våren 2010 när Inter besegrade Bayern München med 2–0 i finalen på Santiago Bernabéu-stadion. Med över 600 matcher i klubben är det ingen spelare som har spelat i den blåsvarta tröjan vid fler tillfällen än Javier Zanetti.

6. Alessandro Del Piero, anfallare, Juventus, 19 säsonger.

Den störste spelaren Juventus fått fram under flera avseenden. Alessandro Del Piero var betraktad som en gentleman både bland motståndarfans och givetvis även "Den gamla damens" egna supportrar. Populariteten blir inte mindre av att han är Juventus främste målskytt genom tiderna och gjort det svårt att hålla koll på antalet titlar han tillfört klubben. Sedan Del Piero anslöt till Juventus från Padova 1993 hann han med att vinna ligan åtta gånger och dessutom Champions League 1996. Anfallaren gjorde över 700 matcher i Juventus – flest i klubbens historia – men fick inte förnyat kontrakt efter säsongen 2011/2012. Karriären gick därefter vidare "down under" till Sydney FC där det blev två säsonger.

7. Franco Baresi, back, AC Milan, 19 säsonger.

Franco Baresi fick chansen i AC Milans A-lag under svenske tränaren Nils Liedholms ledning 1978 och stannade kvar i klubben fram till 1997. Trots tvångsnedflyttning efter en mutskandal blev Baresi Milan trogen och förde som lagkapten i början av 80-talet klubben upp till toppen av Serie A igen. 1988 fick han återigen fira ligatiteln som blev startskottet på en lång framgångssaga med tre Champions League-titlar mellan 1989 och 1994. Som libero i Milans legendariska försvarstrio med Mauro Tassotti och Alessandro Costacurta var Baresi den store ledaren och spelade över 700 matcher för klubben.

8. Gary Neville, försvarare, Manchester United, 19 säsonger.

Tillsmannans med Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Bytt och brorsan Phil Neville en del av den legendariska gruppen "Class of 92" i Manchester United. I knappt två decennier var Gary Neville en gjuten del av Sir Alex Fergusons vinstmaskin. Högerbacken gav sitt allt på planen och visade på varierande sätt hur mycket klubben betydde för honom. Bland annat genom att stå i klacken när han själv varit otillgänglig för spel, eller som när han hånglade upp Paul Scholes på planen efter en derbyvinst mot Manchester City våren 2010. Totalt blev det över 600 matcher i klubben för Neville som dessutom gjorde högerbacksplatsen i engelska landslaget till sin i över tio års tid. Meritlistan är inte dålig den heller: Åtta ligatitlar och två turneringsvinster i Champions League.

9. John Terry, back, Chelsea, 19 säsonger.

Hela fotbollsvärlden var inställda på att John Terry skulle lägga skorna på hyllan efter säsongen 2015/2016. Då kom en oväntad vändning. Den nu 36-årige spelaren kom överens med klubben om spel i ytterligare en säsong vilket innebär att Terry precis avslutade sitt 19:e år i Chelseas A-lag. Nu har han dock tagit avsked på riktigt, och han kommer definitivt lämna Chelsea till sommaren. Chelseakaptenen var länge ansedd som en av världens absolut bästa mittbackar och är sedan han tog över bindeln 2004 den store ledaren bakom Chelseas mest framgångsrika era någonsin. Eller vad sägs om fyra Premier League-titlar, fyra FA Cup-vinster och en Champions League-triumf med Terry som kapten sedan 2004? I dag är det oklart om han kommer fortsätta karriären någon annanstans, eller om han har slutat helt.

10. Tony Adams, back, Arsenal, 18 säsonger

Med en staty utanför Emirates Stadium påminns Arsenal-fansen varje hemmamatch om vem som är klubbens mest framgångsrike lagkapten genom alla tider. Under en 19 år lång framgångsera var Tony Adams en centralfigur i "The Gunners" och styrde länge backlinjen som den store härföraren. Som 21-åring blev han på 80-talet klubbens yngste lagkapten någonsin och hann innan skorna lades på hyllan 2002 med den unika bedriften att ta hem ligatiteln med bindeln runt armen i tre olika årtionden. Förutom att vinna fyra ligatitlar, FA-cupen tre gånger och Uefa-cupen en gång hann Adams även med att representera engelska landslaget i 66 landskamper mellan 1987 och 2000.

11. Steven Gerrard, mittfältare, Liverpool, 17 säsonger

Började sin Liverpool-karriär för 29 år sedan i klubbens juniorlag. Gjorde sedan 17 säsonger med A-laget innan han säsongen 2014/15 flyttade till USA. Mittfältaren, som fyller 37 år 30 maj, gjorde smått sanslösa 23 mål säsongen 2005/2006 vilken innebar att han vann lagets interna skytteliga. Gerrard vann Champions League säsongen 2004/2005 men har aldrig vunnit en Premier League-titel. 2005 kom han på en tredjeplats i omröstning för Ballon d'Or.