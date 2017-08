11 hetaste spelarna på Deadline Day

Jätteaffärerna där klubbarna går en kamp mot klockan

Ett dygn återstår på transferfönstret och än återstår några jättenamn på marknaden.

Faktum är att fotbollshistoriens näst dyraste affär väntar på sin presentation.

Det är samtidigt bara en av alla superstjärnor som fortfarande kan flytta.

Foto: AP

Kylian Mbappé

18 år

Anfallare

Monaco till PSG

Allt ser ut att vara klart och Mbappés landslagskamrater har redan bekräftat flytten. Men den officiella presentationen saknas fortfarande, enligt franska medier på grund av att de sista detaljerna i avtalen fortfarande förhandlas.

Det troliga är dock att PSG under torsdagen kommer presentera värvningen för 1,7 miljarder kronor och att Mbappé därmed blir fotbollshistoriens näst dyraste spelare.

Chans att övergången blir av: +++++

Foto: Kin Cheung / AP TT / NTB SCANPIX

Philippe Coutinho

25 år

Mittfältare

Liverpool till Barcelona

Thomas Lemar och Alex Oxlade-Chamberlain till Liverpool – och Philippe Coutinho till Barcelona. Det är i skrivande stund så utvecklingen kan bli. Coutinho har strejkat från spel under sensommaren för att försöka pressa fram övergången till FC Barcelona och brassen kan fortfarande få som han vill.

För det krävs dock att flera pusselbitar faller på plats och förhandlingarna kan bli ett riktigt drama under Deadline Day. Räkna i alla fall med en eventuell prislapp en bra bit över en miljard kronor.

Chans att övergången blir av: +++

Foto: Richard Heathcote / Getty Images Europe

Alexis Sanchez

28 år

Anfallare

Arsenal till Manchester City

Enligt brittisk press fortsätter klubbarna att förhandla gällande anfallaren som sitter på ett utgående kontrakt med Arsenal. Ska vi tro BBC har London-klubben dock önskat att en ersättare (Raheem Sterling) inkluderas i affären – något City påstås ha avvisat.

Situationen är därför fortfarande osäker inför transferfönstrets sista dygn.

Chans att övergången blir av: ++++

Foto: Clive Rose / Getty Images Europe

Diego Costa

28 år

Anfallare

Från Chelsea till Atético Madrid

Meddelades via ett sms från managern Antonio Conte att han inte längre är önskvärd av klubben i början av sommaren och har sedan dess strejkat från träningarna i väntan på att Chelsea ska acceptera en affär med Atlético Madrid. På onsdagen kom också uppgifter i spanska AS om att klubbarna enats om en övergångssumma på 410 miljoner kronor med ytterligare 105 miljoner via olika bonusar.

Den spanska klubben har dock transferförbud och måste därför låna ut den spanske landslagsmannen om det ska bli någon speltid för Diego Costa i höst.

Och allt detta måste alltså lösas på 24 timmar...

Chans att övergången blir av: ++++

Foto: Frank Augstein / AP TT NYHETSBYRÅN

Thomas Lemar

21 år

Mittfältare

Monaco till Liverpool

Efter att Monaco fått klart med Keita Baldé från Lazio inledde de, enligt fransk press, under onsdagen förhandlingarna med Liverpool gällande Thomas Lemar.

Rykten om ett sent försök från Barcelona ger extra krydda samtidigt som en affär med Liverpool hade kunnat ge en intressant dominoeffekt på marknaden.

Den franska ligaklubben påstås dock kräva 950 miljoner för Lemar och uppgifterna att Liverpool fått ett bud accepterat på Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain reser frågetecken kring en Lemar-affär. Hur har Liverpool råd? Är svaret på den frågan Philippe Coutinho?

Chans att övergången blir av: ++++

Foto: Dave Howarth / AP TT NYHETSBYRÅN

Alex Oxlade-Chamberlain

24 år

Mittfältare

Arsenal till Liverpool

Spelaren påstås själv ha nobbat Chelsea efter att de två klubbarna enats om en prislapp på 368 miljoner kronor. Eftersom 24-åringen också vägrat förlänga sitt utgående avtal med Arsenal påstås managern Arsene Wenger, enligt The Times, nu ha portat engelsmannen från klubben.

Enligt brittisk press vill Oxlade-Chamberlain till Liverpool där han blivit lovad en central roll på mittfältet. På onsdagskvällen påstod The Guardian samt BBC också att Arsenal accepterat ett bud värt motsvarande 420 miljoner kronor från Liverpool.

Chans att övergången blir av: +++++

Foto: Dave Howarth / AP TT NYHETSBYRÅN

Ross Barkley

23 år

Mittfältare

Everton till Chelsea

Enligt mycket trovärdiga BBC nobbade Everton under onsdagen ett bud från Chelsea värt motsvarande 262 miljoner kronor för Barkley. Kravet påstås ligga på 525 miljoner kronor – vilket låter högt med tanke på att 23-åringen både är skadad samt har ett utgående kontrakt.

Ett nytt försök från Chelsea är att vänta under torsdagen.

Chans att övergången blir av: ++

Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Ángel Di María

29 år

Mittfältare

PSG till Barcelona

PSG har förstärkt rejält i anfallsleden och står med ett dygn kvar på transferfönstret med en osannolik uppsättning offensiva spelare. Neymar samt Edinson Cavani väntas få sällskap av Kylian Mbappé i startelvan vilket lämnar Ángel Di María, Lucas Moura, Julian Draxler och Hatem Ben Arfa på bänken.

Klubben har försökt skeppa iväg alla fyra under sommaren och med ett dygn kvar kan mycket fortfarande hända. Ben Arfa placeras i den turkiska ligan samtidigt som Ángel Di María påstås vara högaktuell för Barcelona – kanske i första hand i det fall spanjorerna inte får loss Philippe Coutinho från Liverpool.

Chans att övergången blir av: +++

Foto: Alastair Grant / AP TT NYHETSBYRÅN

Danny Drinkwater

27 år

Mittfältare

Leicester till Chelsea

Chelsea rycker också i engelska landslagsmittfältaren Danny Drinkwater. Efter att Leicester avvisat intresset lämnade 27-åringen under onsdagen själv in en officiell transferbegäran till klubben.

Det är med andra ord upplagt för drama även här.

Chans att övergången blir av: ++++

Foto: Christophe Ena / AP TT NYHETSBYRÅN

Serge Aurier

24 år

Försvarare

PSG till Tottenham

Aurier fick på onsdagen klartecken gällande sin visum-ansökan inför övergången till Premier League. Nu återstår för Tottenham att lösa alla detaljer i affären värd 215 miljoner kronor innan fönstret slår igen.

Chans att övergången blir av: +++++

Foto: Kirsty Wigglesworth / AP TT NYHETSBYRÅN

Virgil van Dijk

26 år

Försvarare

Southampton till Liverpool

Southampton har nobbat alla ansatser att stjäla Virgil van Dijk som konkurrenterna stått för under sommaren. Med ett dygn kvar ryktas det dock fortfarande intensivt om nya försök från såväl Liverpool som Chelsea.