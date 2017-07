Fotbollsstjärnorna som reste mest under semestern

Gerard Piqué, längst till höger, toppar listan. Foto: TT

Många av fotbollsstjärnorna har laddat upp med exklusiva semestrar inför den kommande säsongen.

Men vem har egentligen rest mest – och till vilka destinationer?

Här är listan som ger svaret, enligt en undersökning från Travelbird.

Klubbarna i de största fotbollsligorna rustar för fullt inför kommande säsong och har kallat tillbaka sina stjärnor efter semestern .

Marco Verratti har synts på Ibiza, Victor Nilsson Lindelöf spenderade tid och friade till sin flickvän Maja Nilsson på en barnförbjuden lyxresort på Maldiverna. Medan Harry Kane passade på att fria till frun Kate Goodsrow på Bahamas.

Piqué i topp

Men vem av fotbollsstjärnorna har egentligen rest mest under semestern?

Svaret är Barcelona-backen Gerard Piqué, enligt en undersökning från Travelbird.

Reseföretaget har sammanställt hur långt – och till vilka destinationer – 300 av världens populäraste spelare har färdats under sommaren, där resultatet ska vara så precist som på antalet avlagda kilometer.

Undersökningen presenteras i form av en rankningslista.

I topp hittar vi alltså Piqué, som enligt undersökningen har färdats 46 923,30 kilometer, alltså 4 692 mil, till destinationer som Singapore, Shanghai och Tokyo.

Lagkamraten Neymar är inte mycket sämre med sina 4 077 mil. Brassen ska ha hunnit med resor till allt från Los Angeles och sydafrikanska Sun City till Rosario i Argentina och är tvåa på listan.

En lista där vi också hittar flera svenskar. Holland-proffset Samuel Armenteros, 27, är den ende svensken som slår sig in bland topp tio – på just plats tio – efter att ha avverkat 2 671 mil tvärs över jordklotet. Heracles-anfallaren har hunnit njuta av livet i både New York, Dubai och på Mallorca.

LÄS OCKSÅ Så semestrar fotbollsprofilerna

Ingen Zlatan

Även Oscar Hiljemark (plats 29) tar plats på listan, där också Victor Nilsson Lindelöf (74), Elfsborgs Adam Lundqvist (76) och Swanseas Martin Olsson (129) återfinns.

En som dock lyser med sin frånvaro på listan är Zlatan Ibrahimovic, som bland annat har vilat upp sig på ett lyxhotell i Florida och som fångats på bild tillsammans med ”lekkamrater” som Maxwell och Verratti i samband med en smålagsmatch på Ibiza.

FAKTA De har rest mest – topp tio 1) Gerard Piqué, Barcelona, 4 692 mil

2) Neymar, Barcelona, 4 077

3) Cesc Fàbregas, Chelsea, 3 888

4) Luca Marrone, SV Zulte Waregem, 3 590

5) Kevin De Bruyne, Manchester City, 3 320

6) Paul Pogba, Manchester United, 3 115

7) Paulo Dybala, Juventus, 3 005

8) Aymeric Laporte, Athletic Bilbao, 3 002

9) Martin Braithwaite, Toulouse, 2 770

10) Samuel Armenteros, Heracles, 2 671 Läs mer