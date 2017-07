”Nya” IFK Göteborg tappade på tilläggstid

Första matchen för ”nya” Blåvitt, med ny tränare och lagkapten.

Då tappade hemmalaget en 2–0-ledning till 2–2 hemma mot Örebro.

En riktig kaosmatch, med två straffar och en utvisning gör att IFK Göteborgs kris fortsätter.

– Just nu är det bara en total besvikelse, säger Göteborgs tränare Alf Westerberg i C More.

Sedan 2–4-förlusten mot Örebro för en vecka sedan har mycket hänt i IFK Göteborg .

Tränaren Jörgen Lennartsson fick sparken och tidigare assisterande Alf Westerberg tog över huvudansvaret.

Dessutom lämnade lagkaptenen Mattias Bjärsmyr för turkiet.

I returen mot Örebro såg man dock länge ut att få sin revansch, när man tog ledningen med 2–0. Men med tio minuter kvar orsakade Emil Salomonsson straff och blev utvisad i samma veva.

Med matchens sista spark gjorde också Maic Sema 2–2 på ännu en straff. Göteborg var efter matchen rejält ilskna på domaren, eftersom de ansåg att Örebros Michael Omoh tog bollen med armen innan han fälldes i straffområdet.

– Jag ser situationen först nu, men han vill nog gärna ha den va?, tillägger också Westerberg i C More, och menar att straffen var billigt dömd.

Gjorde två mål på fem minuter

Till en början gick nya Blåvitt ut och spelade enkelt, och försökte undvika defensiva misstag. Efter första 45 var det alltjämnt 0–0, och det var ingen bländande fotboll på Gamla Ullevi. Bäst läge hade Örebros Nahir Besara strax innan paus, när han fick bollen centralt några meter framför mål, men sköt över.

Göteborgsmålvakten var rasande efter matchen. Foto: C MORE

I den 58:e minuten nickade Sören Rieks 1–0 på ett inlägg från Emil Salomonsson. Högerbacken fick lång tid på sig att måtta inlägget mot en ostörd Rieks, som enkelt kunde nicka den förbi Oscar Jansson.

Fem minuter senare fyllde Mikael Boman på till 2–0. Också med en nick, på inlägg av Göteborgs nya kapten Sebastian Eriksson.

Spelarna rasande på domaren efter straffen

Men Blåvitt skulle inte komma undan så lätt. Med tio minuter kvar att spela dök Emil Salomonsson för att täcka Maic Semas skott. Bollen träffade Salomonssons hand, vilket innebär straff och hans andra varning. Straffen drog sedan Kennedy Igbonanike upp i krysset till 2–1.

Och med bara sekunder kvar att spela av den fem minuter långa tilläggstiden blir Michael Omoh fälld i straffområdet. Efter att domarna överlagt får Örebro till slut andra straff, och Maic Sema rullar in kvitteringen med matchens sista spark.

Efter matchen var hela IFK Göteborg vansinniga på domaren, och omringade honom vid slutsignal. Blåvitts målvakt Pontus Dahlberg fick också en varning när att han sprang upp till mittplan för att skrika på domaren.

”Jag trodde de hade bollkallar på Gamla Ullevi”

– Det var helt galet, hur vi släppte in mål och hur vi spelade i början. Men sedan släpps vi in i matchen vid 2–1 och det är ett jävla gäng vi har, vi är ett lag och vi kör på. Men jag är ändå besviken över sättet vi spelade, och det överglänser den sista perioden av matchen, säger Örebros tränare Alexander Axén i C More.

Han är också irriterad över Pontus Dahlberg, som han tyckte maskade i slutet.

– Deras målvakt sprang och hämtade bollen ta mig fan hela tiden, så det är helt rätt av domaren att lägga till så mycket tid. Jag trodde de hade bollkallar på Gamla Ullevi. Men han sprang och hämtade bollarna och skulle lägga dem överallt, så jävla skönt att det inte räcker till, säger han.

