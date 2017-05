Lasse Nilsson räddade Elfsborg

Lasse Nilsson räddade Elfsborg. Foto: C MORE

Elfsborg såg ut att vara på väg mot ett fiasko mot jumbon AFC Eskilstuna.

Då satte Lasse Nilsson avgörandet i den 89:e minuten.

Förra veckan kom uppgifterna att Elfsborg spelartrupp tappat förtroendet för tränaren Magnus Haglund. Enligt Borås Tidning är 22 av 23 spelare negativt inställda till tränaren.

– Jag kommenterar inte det alls, eftersom det är andrahandsuppgifter från en anonym källa så det lägger jag ingen energi på. Det speglar inte den arbetsmiljö som vi har till vardags i alla fall, sa Haglund till C More innan matchen.

Elfsborg har inte vunnit sedan 20 april mot Örebro och förlorade med 4-1 mot Sirius senast. Inte heller mot jumbon AFC Eskilstuna såg det ut att bli tre poäng.

Nilssons succéinhopp

Gästerna tog ledningen på straff i den 12:e minuten efter att Ferid Ali placerat in bollen. Elfsborg fick in kvitteringen kvarten in i den andra halvleken efter att Joakim Nilsson nickade in 1-1 på hörna.

Hemmalaget hade flera chanser att avgöra matchen, men det såg bara ut att bli en poäng.

Då klev inhopparen Lasse Nilsson fram och satte 2–1 i den 89:e minuten.