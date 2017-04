Petade Ahlerup bryter tystnaden

Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Han kommer att petas från vd-posten i AIK.

Men ingen vet när.

Nu bryter Mikael Ahlerup tystnaden.

– Jag är vd för AIK Fotboll till styrelsen meddelar något annat, säger Ahlerup.

I måndags förmiddag blixtinkallades AIK:s vd Mikael Ahlerup in för ett möte med föreningens ordförande Per Bystedt. Beskedet var tydligt: AIK:s styrelse hade beslutat att slopa vd-rollen för att i stället anställa en ny klubbdirektör.

På kvällen kom ett pressmeddelade där AIK bekräftade organisationsförändringen . Ordförande Per Bystedt har ännu velat uttala sig för Sportbladet, men förklarade situationen närmare i gårdagens avsnitt av podden "3-5-2".

Bystedt vill inte specificera

Han kunde dock inte specificera vad som händer med vd:n Mikael Ahlerup sedan hans roll beslutats överflödig.

– Jag hade ett bra möte med Mikael i går om hur han ser på det här men vi har inte bestämt något i detalj. Vi måste prata om vilka arbetsuppgifter som kan passa och vad man vill göra, säger Bystedt.

Mikael Ahlerup har själv inte velat uttala sig för några medier. Men nu kommenterar han, dock mycket knapphändigt och via mejl, för första gången turbulensen i föreningen. Flera frågor av personlig karaktär, som hur han mått sedan han fick beskedet, avböjer Ahlerup dock att svara på.

Ahlerup: ”Inga kommentarer”

När fick du beskedet att vd-rollen skulle försvinna?

– Måndag förmiddag vid mötet med styrelseordförande och ytterligare en ledamot.

Hur reagerade du då?

– Inga kommentarer.

Varför vill styrelsen ta bort vd-rollen?

– Det finns beskrivet i pressmeddelandet vi publicerat, ytterligare frågor besvaras av styrelsen.

Frågor som Sportbladet vid upprepade tillfällen har försökt ställa till ordförande Per Bystedt, som dessvärre ännu inte har velat medverka i en intervju.

Ahlerup: ”Stöd AIK”

Vad blir din roll efter omorganiseringen?

– Det har styrelsen lovat att återkomma med information om inom kort.

Kommer du jobba vidare som vd fram till att klubbdirektören har tillsatts?

– Ja, jag är VD för AIK Fotboll till styrelsen meddelar något annat.

Hur är din relation till ordförande Per Bystedt?

– God. Men vi har ännu inte haft så mycket tid tillsammans att vi lärt känna varandra ordentligt.

Vad har du för uppmaning till de AIK:are som är oroliga över turbulensen i klubben?

– Stöd AIK. Närmast genom att vara på plats och se vår match mot Sirius på torsdag.