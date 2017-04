Elfsborg utklassade Kalmar i premiären

Vände underläge till 5–1-seger

Foto: JÖRGEN JARNBERGER / BILDBYRÅN

Fyra mål på 19 minuter.

Elfsborg svarade för en mäktig vändning och besegrade Kalmar med 5–1 i premiären.

– I dag fick vi väldigt bra utdelning. Det är bara att tacka och ta emot, säger tvåmålsskytten Daniel Gustavsson till C More.

När Elfsborg besökte Guldfågeln Arena i fjol förlorade Borås-laget med 2–3 efter att ha hamnat i ett 0–3-underläge.

Minnena från årets premiär är betydligt lättare att bära.

Kalmar var det bättre och spelförande laget i första halvlek och tog direkt efter pausvilan ledningen genom Romário, som rullade in en straff bakom Kevin Stuhr Ellegaard.

Då svarade Elfsborg för en vändning det lär talas länge om:

Matchminut 58: Adam Lundqvist slår ett perfekt vänsterinlägg som Per Frick nickar i mål.

Matchminut 65: Daniel Gustavsson ser Issam Jebali slå en djupledsboll, springer ifrån Viktor Elm och rullar in bollen bakom Ole Söderberg i KFF-målet.

”Väldigt bra utdelning”

Matchminut 75: Issam Jebali lurar upp Emin Nouri på läktaren innan han rullar in bollen som betyder 3–1.

Matchminut 77: Daniel Gustavsson gör sitt andra mål för kvällen, då han efter en Alex Dyer-passning blir helt fri med Söderberg.

Förnedringen stannade inte där, för i matchminut smekte Issam Jebali in bollen som gav 5–1.

– Vi trodde på oss själv och i dag fick vi väldigt bra utdelning, säger Daniel Gustavsson.

Peter Swärdh, KFF-tränaren, visste inte om han skulle skratta eller gråta.

– Jag känner stor besvikelse. Det är en usel insats. Sista halvtimmen... Det får inte hända. Det här är under all kritik, säger han till C More.