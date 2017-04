Liverpools mardröm: ”Kan missa resten”

Liverpoolstjärnan Sadio Mané tvingades lämna derbyt mot Everton skadad.

Och nu kommer mardrömsbeskedet.

Anfallarens skada är värre än befarat och Mané riskerar att missa resten av säsongen, enligt Liverpool Echo.

Sadio Mané fick lämna Everton-derbyt. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Sadio Mané, 24, har varit en stor succé i Jürgen Klopps Liverpool den här säsongen.

Senegalesen har gjort 13 mål på 27 matcher och en av de främsta anledningarna till Liverpools tredjeplats i Premier League .

”Skadan värre än befarat”

Anfallaren tvingades kliva av Merseysidederbyt mot Everton i lördags (seger med 3–1) med en knäskada.

Och efter de första rapporterna tyder det mesta på att Mané missar resten av säsongen.

”Mané verkade positiv när han lämnade Anfield för egen maskin, utan något knäskydd, i lördags. Men nu finns det farhågor för att skadan är värre än befarat och att han kan missa resten av säsongen” , skriver lokaltidningen Liverpool Echo .

Foto: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool har sedan tidigare även engelska landslagsduon Jordan Henderson och Adam Lallana borta på grund av skador.

Origi: Jag är redo

Även ansedda The Guardian rapporterar att Mané missar slutspurten av Premier League – där Liverpool slåss om en Champions League-plats – och pekar ut Divock Origi som senegalesens ersättare.

– Jag är redo. Jag har alltid sagt att jag vill vara en viktig spelare för laget, jag är inte bara ett alternativ för framtiden. Jag är ett alternativ nu. Jag kommer att göra allt för att slå mig in i laget och jag hoppas att jag kan spela en stor roll under säsongsavslutningen, säger Origi till The Guardian .

