Hedrade offren i terrordåden

England har skakats av ett flertal terrordåd den senaste tiden.

Under träningslandskampen mot Frankrike på Stade de France hedrades offren.

Båda lagen bar svarta sorgband och klev in på planen till tonerna av The Oasis “Don’t look back in anger” .

När England tog emot Frankrike i november 2015 hade Paris bara dagar tidigare drabbats av en terrorattack.

Då stod åskådarna på Wembley Stadium för en mäktig aktion när de tillsammans sjöng den franska nationalsången “Le Marseillaise” .

Spelar med sorgband

Tisdagens möte mellan nationerna på Stade de France sker även det i kölvattnet av terrordåd, men denna gång i England.

Både Manchester och London har på kort tid drabbats av attacker.

Inför mötet hedrades offren med en mäktig inramning. Dessutom spelar samtliga spelare med sorgband och klev in till tonerna av The Oasis “Don’t look back in anger” .

Löftet från start

I det franska laget behåller Hugo Lloris, Djibril Sidibe, Raphael Varane, Benjamin Mendy, Paul Pogba och Olivier Giroud sina startplatser från fredagens möte med Sverige.

Utropstecknet är Monaco–löftet Kylian Mbappé som tar plats i anfallet.

I England får Tottenhams Kieran Trippier göra landslagsdebut. Även målvakten Tom Heaton får chansen från start.

Matchen pågår.

