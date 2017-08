Arsenal föll tungt mot Stoke – mål bortdömt

”Men kan de göra det en regnig kväll i Stoke?” är ett känt Premier League-uttryck.

Arsenal misslyckades med den uppgiften efter att Jesé Rodriguez gjort matchens enda mål.

– En stor, stor seger för Stoke, säger Sportbladets Erik Niva i Viasat.

Arsenal fick en riktig smakstart på säsongen när Leicester besegrades hemma på Emirates Stadium med 4–3 i den första omgången.

I matchen borta mot Stoke valde Arsene Wenger att göra två förändringar: ut med Rob Holding och Mohamed Elneny – in med Shkodran Mustafi och Aaron Ramsey.

Jesé målskytt

Det blev en ganska chansfattig första halvlek, där båda lagen gick mållösa av planen.

Nollan spräcktes i stället omedelbart i den andra, då nyförvärvet Jesé Rodriguez höll sig framme. Framspelad av Saido Berahino rullade han in det matchvinnande målet bakom Petr Chech.

– När jag anlände hit från Spanien så insåg jag snabbt att Premier League är riktigt tuff. Det är fantastiskt att få första segern nu, säger Jesé till BBC.

Arsenal tryckte på så gott det gick och slängde in Olivier Giroud för att väcka liv i anfallsspelet.

Fick mål bortdömt

Bortalaget hade en boll i nätet, men Alexandre Lacazette blev avblåst för offside. Fransmannen var mäkta upprörd över domslutet, som han uppenbart tyckte var helt felaktigt.

Giroud fick ett gyllene läge att nicka in kvitteringen på stopptid, men bollen smet utanför.

Klockan tickade på till slut blåste domaren av matchen. En skön trepoängare för Stoke – inte lika härligt för Arsene Wenger och hans spelare.

– Det är en stor seger för oss. Vi arbetade hårt, det måste man göra mot lag som Arsenal. De är intelligenta, snabba, starka, säger tränaren Mark Hughes till BT Sport.

