Kaoset – ”Zlatan ska visas ut där”

Det blev heta minuter innan paus i mötet mellan Manchester United och Bournemouth.

Zlatan Ibrahimovic blev bland annat stämplad i huvudet – och delade ut en armbåge i en nickduell med Tyrone Mings.

– Zlatan borde ha åkt ut där, säger Viasat-kommentatorn Robert Tennisberg.

Minuterna innan pausvilan i Premier League -mötet mellan Manchester United och Bournemouth blev dramatiska.

Zlatan Ibrahimovic nickade ihop med Tyrone Mings efter en hörna i 44:e minuten – och såg ut att dela ut en ful armbåge.

– Han borde ha åkt ut där, säger Viasat-kommentatorn Robert Tennisberg, och syftar på att Ibrahimovic dragit på sig ett gult kort tidigare i matchen.

Stämplad i huvudet

Ibrahimovic och Mings hade flera heta dueller under matchen.

”Ibra” kastade bland annat omkull Mings efter en duell på mittplan tidigt i första, men slapp bli varnad.

Därefter råkade (?) Mings stämpla Ibrahimovic i huvudet när svensken låg ned.

Mings försökte hoppa över svensken i farten, men trampade honom i stället klantigt i huvudet.

– Mings ska vara utvisad för den stämplingen i huvudet. Det är nog inte meningen av honom, men så mycket ansvar för sina fötter måste man ha att man inte sätter dem i huvudet på en motståndare, säger Sportbladets krönikör Erik Niva i Viasats studio.

Missade straff

Tidigare hade Marcos Rojo styrt in 1–0 till United på skottpassning av Antonio Valencia i 23:e, innan Joshua King tryckte in 1–1 på straff i 40:e efter att Phil Jones varit för het in i en duell.

Ibrahimovic protesterade högljutt i samband med straffen och fick därför syna det gula kortet.

Och det skulle komma mer från svensken.

I 72:a brände han en straff sedan han blivit sönderläst av Artur Boruc i bortamålet.

