Mings: ”Kändes som att Zlatan var ute efter hämnd”

Heta dueller när United kryssade

Manchester United kryssade mot Bournemouth.

Men rubrikerna handlade om duellerna mellan Zlatan Ibrahimovic och Tyrone Mings.

– Hela matchen kändes det som att han var ute efter hämnd, säger Mings efter 1–1-matchen på Old Trafford.

Minuterna innan paus i mötet mellan Manchester United och Bournemouth blev dramatiska.

Zlatan Ibrahimovic delade ut en ful armbåge när han nickade ihop med Tyrone Mings efter en hörna i 44:e.

– Han borde ha åkt ut där, säger Viasat-kommentatorn Robert Tennisberg, och syftar på att Ibrahimovic dragit på sig ett gult kort tidigare i matchen.

Stämplad i huvudet

Vem som åkte ut i stället?

Andrew Surman.

Bournemouth-spelaren fick sin andra varning efter protest mot domaren och fick lämna planen.

Men snackisen handlade ändå om alla heta dueller mellan Ibrahimovic och Mings under matchen.

”Ibra” kastade bland annat omkull Mings efter en duell på mittplan tidigt i första, men slapp undan varning.

Därefter råkade (?) Mings stämpla Ibrahimovic i huvudet när svensken låg ned.

Mings försökte hoppa över svensken i farten, men trampade honom i stället klantigt i huvudet.

”Absolut inte meningen”

– Det var absolut inte meningen att stämpla honom i huvudet. Jag är inte den typen av spelare. Jag spelar hårt, men schyst. Men håller inte på med fula grejer, säger Mings till Sky Sports.

Vad sa du till Zlatan efter armbågen?

– Jag sa: ”Du är en bra spelare”… Nej, det sa jag inte. Men Zlatan är en bra spelare, en fysisk spelare så jag visste att det skulle bli tufft att spela mot honom.

Kände du när hörnan slogs att han skulle hämnas på dig?

– Hela matchen kändes det som att han var ute efter hämnd. Men som sagt, han är en tuff spelare, och det är jag också. Vi hade en fajt i 90 minuter.

Missade straff

Tidigare hade Marcos Rojo styrt in 1–0 till United på skottpassning av Antonio Valencia i 23:e, innan Joshua King tryckte in 1–1 på straff i 40:e efter att Phil Jones varit för het in i en duell.

Ibrahimovic protesterade högljutt i samband med straffen och fick därför syna det gula kortet.

Och det skulle komma mer från svensken.

I 72:a brände han en straff sedan han blivit sönderläst av Artur Boruc i bortamålet.

Boruc blev också den som räddade poängen åt Bournemouth den här lördagen på Old Trafford.

United låg på hårt för ett ledningsmål, men fick nöja sig med 1–1 och tappade därmed viktiga poäng i jakten på topplagen.

